باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق مفتح معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نتایج مثبت این نشست اظهار داشت: شورای گفت‌و‌گو نهادی قانونی است که برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با کمترین زمان ممکن و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب طراحی شده و حتی ظرفیت تغییر و تعیین ضوابط را داراست.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در سفر به استان‌های مختلف تلاش می‌شود تا از این ظرفیت قانونی به بهترین شکل برای رفع موانع تولید و تجارت استفاده شود، افزود: نشست امروز در بوشهر بسیار طولانی، سنگین و مفید بود و تصمیمات بسیار خوبی در راستای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی این استان اتخاذ شد.

مفتح با تأکید بر نقش برجسته استان بوشهر در میان استان‌های جنوبی کشور تصریح کرد: استان بوشهر می‌تواند در زمینه تأمین کالا‌های اساسی، مواد اولیه و سایر نیاز‌های کشور و همچنین توسعه روابط خارجی نقش بسیار مؤثرتری ایفا کند و وزارت صمت با کمک مقامات استانی به دنبال فعال‌سازی این ظرفیت‌هاست.

وی در زمینه وضعیت صادرات و واردات کشور خاطرنشان کرد: به لطف الهی وضعیت صادرات بسیار بهتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و با عزم مقامات محلی و تلاش فعالان اقتصادی، سناریوی دشمن برای قرار دادن کشور در محاصره و تحریم اقتصادی با شکست کامل مواجه شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه فاصله زیادی با اهداف‌گذاری‌های تعیین‌شده پیش از اعمال تحریم‌ها نداریم، اضافه کرد: در زمینه واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه کارخانجات، شرایط در کف بازار کاملاً مطلوب است و تمامی اقلام مورد نیاز کشور تأمین شده است.

مفتح در پایان با اشاره به وضعیت صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان کشور امروزه با کمترین مشکل ممکن کالا‌های خود را صادر می‌کنند و هرچند مشکلات نسبت به گذشته افزایش یافته، اما برای تک‌تک آنها راه‌حل پیدا شده است و با همکاری مقامات استانی و برگزاری نشست‌های تخصصی توانسته‌ایم این موانع را از سر راه برداریم.