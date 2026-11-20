باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، روز پنجشنبه اعلام کرد رهبران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) با تصویب «چشم‌انداز شنژن» که سندی بلندپروازانه، عملی و جامع است، نقطه عطف جدیدی در همکاری‌های این سازمان رقم زدند و روند شکل‌گیری جامعه آسیا و اقیانوسیه را پیش بردند.

وانگ گفت «چشم‌انداز شنژن رهبران اقتصادی اپک در سال ۲۰۲۶» مهم‌ترین دستاورد سال میزبانی چین در این سازمان به شمار می‌رود. به گفته وی، این سند مسیری را برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی و کمک متقابل، گشودگی و همگرایی، کارآفرینی و نوآوری و توسعه فراگیر ترسیم می‌کند.

وی افزود سی‌وسومین نشست رهبران اقتصادی اپک، با تکیه بر «چشم‌انداز پوتراجایا ۲۰۴۰» که در سال ۲۰۲۰ به تصویب رهبران اقتصادی این سازمان رسیده بود، چارچوب و نقشه راه اجرایی تشکیل جامعه آسیا و اقیانوسیه را تعیین کرد؛ اقدامی به‌موقع و مهم که آغاز واقعی این روند را رقم زد.

وانگ با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه تجارت منطقه‌ای گفت این نشست «چارچوب همکاری اپک در زمینه دیجیتالی‌سازی تجارت (۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰)» را تصویب کرد؛ اقدامی که به گفته وی، گامی مهم در جهت تسهیل تجارت و ایجاد نیروی محرکه تازه برای روند شکل‌گیری منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه (FTAAP) است.

وی افزود بیانیه مشترک وزیران خارجه و تجارت اپک و همچنین بیانیه مربوط به دستورکار منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه نیز بر اهمیت نظام تجارت چندجانبه تأکید کردند.

وزیر خارجه چین گفت نسخه ارتقایافته «نقشه راه اتصال‌پذیری اپک» از طریق توسعه زیرساخت‌ها، تقویت پیوند‌های زنجیره تأمین، همکاری در حوزه سیاست‌گذاری و مقررات و تسهیل رفت‌وآمد افراد، ارتباطات زیربنایی همگرایی اقتصادی منطقه را تقویت خواهد کرد.

وانگ افزود چین همچنین از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای دستیابی به توافق درباره «بیانیه اپک در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و نوظهور برای اشتغال و شکوفایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه» استفاده کرد.

وی گفت سازوکار‌های جدید همکاری در حوزه فناوری دیجیتال، جریان داده‌های فرامرزی، انرژی پاک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بستر‌هایی را برای عملیاتی کردن همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه فراهم خواهند کرد.

وانگ با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جهانی‌شدن اقتصاد گفت تعهد به ایجاد چنین جامعه‌ای، پیام روشنی درباره اهمیت گشودگی و همکاری به جهان ارسال می‌کند.

وی افزود توافق بر سر «چشم‌انداز شنژن» نشان داد که همه طرف‌ها آمادگی دارند بر اختلافات غلبه کنند و به اهداف اولیه تأسیس اپک پایبند بمانند؛ اقدامی که روند ساخت جامعه آسیا و اقیانوسیه را وارد مرحله جدیدی از پیشرفت عملی و ملموس کرده است.

منبع: چاینا دیلی