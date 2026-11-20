باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان در کنگره شهید رئیسعلی دلواری و اجلاسیه شهدای بخش دلوار با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر و شهدای مبارزات ضداستعماری این خطه اظهار کرد: ادای احترام به مقام شامخ شهید رئیسعلی دلواری و دیگر قهرمانان این سرزمین، ادای احترام به تاریخ پرافتخار مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

وی با اشاره به حضور خود در جمع مردم استان بوشهر افزود: در روزهای حضور در این استان، فضای سرشار از معنویت، انسجام، وحدت و دلدادگی مردم به ایران، انقلاب اسلامی و شهدا را مشاهده کردیم که این همبستگی و یکپارچگی شایسته تقدیر است.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به علاقه سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به شهید احمدی‌جوان از شهدای استان بوشهر بیان کرد: زمانی که در خدمت شهید پاکپور بودم، تصویر بزرگی از یک شهید جوان در اتاق ایشان نصب شده بود که بعدها متوجه شدم متعلق به شهید احمدی‌جوان است؛ شهید پاکپور محبت و علاقه ویژه‌ای به این شهید داشت و این موضوع برای من بسیار تأثیرگذار بود.

پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت معرفی زندگی و مجاهدت‌های شهدا به نسل‌های آینده گفت: همه شهدای این سرزمین برای ما عزیز و گرامی هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا رسانه‌ها به سراغ تک‌تک شهدا و خانواده‌های آنان بروند و با روایت زندگی و مجاهدت‌هایشان، تصاویر و روایت‌هایی ماندگار از این قهرمانان ثبت کنند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی، نیروهای دریایی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این مراسم تصریح کرد: آنچه امروز در استان بوشهر مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از وحدت، اقتدار و همدلی مردم و مسئولان است.

دبیر شورای امنیت کشور با تأکید بر ضرورت مطالعه تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه جنگ‌های تحمیلی در دو قرن اخیر، گفت: رهبر شهید انقلاب همواره بر مطالعه تاریخ تأکید داشتند و تاریخ ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال اخیر ایران سرشار از درس‌ها و عبرت‌هایی است که نسل جوان باید به‌درستی با آنها آشنا شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به جنگ‌های ایران و روس، جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران و اشغال کشور در جنگ‌های جهانی اظهار کرد: در مقاطع مختلف تاریخی، به دلیل ضعف حکومت‌ها و ناتوانی در دفاع از سرزمین، بخش‌های وسیعی از خاک ایران جدا شد و در برخی دوره‌ها نیز ارتش وقت بدون مقاومت جدی در برابر متجاوزان عقب‌نشینی کرد.

وی با انتقاد از روایت‌های وارونه تاریخ برای نسل جوان افزود: باید تفاوت عملکرد حکومت‌هایی که در برابر تجاوز بیگانگان تسلیم شدند با قهرمانانی که با وجود نابرابری امکانات ایستادگی کردند، برای نسل امروز روشن شود.

پورجمشیدیان عنوان کرد: شهید رئیسعلی دلواری در شرایطی که از حمایت مؤثر دولت مرکزی برخوردار نبود، در برابر تجاوز انگلیسی‌ها ایستاد و با تکیه بر ایمان، غیرت و اراده خود به نماد ماندگار مقاومت در تاریخ ایران تبدیل شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهید رئیسعلی دلواری از جمله شجاعت، غیرت دینی، بصیرت و شناخت عمیق از جغرافیای منطقه گفت: مبارزات ضداستعماری رئیسعلی دلواری ریشه در اعتقادات دینی و پیوند عمیق او با مرجعیت و روحانیت شیعه داشت و وی بدون اذن علما و مراجع وارد میدان مبارزه نشد.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به سوگندنامه تاریخی رئیسعلی دلواری در دفاع از سرزمین ایران بیان کرد: این قهرمان بزرگ در اوج تنهایی و غربت، به قرآن سوگند یاد کرد که در برابر دشمن متجاوز انگلیسی تا آخرین قطره خون خود مقاومت کند و این روحیه نشان‌دهنده عمق ایمان و وطن‌دوستی اوست.