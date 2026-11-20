باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رستمی ادامه داد: این عملیات در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر شکار پیاپی خرگوش در مناطق حفاظت‌شده انجام شد. در جریان این عملیات، نیرو‌های محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران شهرستان، اقدام به راستی‌آزمایی و بازرسی از خودرو‌های عبوری در ورودی شهر بانه کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، یک نفر متخلف به همراه ۱۷ لاشه خرگوش شکار شده، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی، بیست عدد فشنگ، یک عدد پروژکتور و یک عدد چراغ‌قوه از وی کشف و ضبط شد.

وی اعلام کرد که متخلف پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده، جهت رسیدگی قضایی به مراجع مربوطه تحویل داده شده است.