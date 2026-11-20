باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به ضرورت اجرای این طرح در راستای افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های تولید، تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه صادرات، گفت: اجرای طرح مرغ سایز با هدف بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش تلفات دوره پرورش، ارتقای سلامت جامعه، کاهش چربی و ضایعات لاشه و انطباق با تکالیف قانونی مندرج در ماده سی و دوم فصل هفتم قانون برنامه هفتم توسعه کشور، به صورت سراسری و الزامی از ابتدای دی ماه در کشور عملیاتی می‌شود.

او با بیان عملکرد مناسب واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان مازندران، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، سهم کشوری تعیین‌شده برای تولید مرغ سایز تا پایان سال جاری معادل سی درصد است، که استان مازندران به لطف تلاش مرغداران، تشکل‌های تخصصی و کارشناسان توانسته است تاکنون سهمی در حدود سی و پنج درصد از کل مرغ‌های تولیدی خود را به استاندارد مرغ سایز اختصاص دهد و به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این حوزه در سطح کشور شناخته شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تولید مرغ در وزن و سن بهینه علاوه بر بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های دامی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی و کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، موجبات عرضه لاشه‌های باکیفیت، سالم و استاندارد را فراهم ساخته و بستر مناسبی را برای توسعه بازار‌های صادراتی و تنظیم تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا در بازار مصرف ایجاد می‌کند.

نگهدار در پایان ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی فعالان زنجیره تولید، اتحادیه‌ها واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان و کشتارگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، همراهی بیش از پیش بهره‌برداران و رعایت الگو‌های فنی پرورش، مازندران همچنان جایگاه ممتاز خود را به عنوان قطب نخست تولید محصولات پروتئینی باکیفیت و استاندارد در سطح کشور حفظ نماید.