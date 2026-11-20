باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از کاهش ۳ درصدی مصرف بنزین در ۱۱ استان کشور پس از اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت جایگاه به کارت سوخت شخصی خبر داد و گفت: نواقص و مشکلات اجرای این طرح در حال شناسایی و برطرف شدن است.

کرامت ویس‌کرمی با اشاره به نحوه اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های شخصی اظهار کرد: در این طرح، میزان استفاده از کارت‌های جایگاه در ماه‌های گذشته در هر استان محاسبه و بر تعداد خودروهای شخصی همان استان تقسیم شد. سپس حاصل این محاسبه به‌عنوان سهمیه نرخ سوم در لایه سوم کارت سوخت شخصی مالکان خودروها اختصاص یافت.

وی افزود: اجرای این طرح از ابتدای آبان‌ماه در ۱۱ استان کشور آغاز شده و بر اساس آمارهای موجود، تاکنون مصرف بنزین در این استان‌ها در مقایسه با ۲۴ روز نخست آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برخی مشکلات و نواقص اجرایی این طرح تصریح کرد: طبیعتاً در جریان اجرای طرح، برخی نواقص و ناهماهنگی‌ها وجود داشته که بخش زیادی از آن‌ها شناسایی و برطرف شده است و موارد باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم که پیشنهادها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم، دستگاه‌های مختلف و همچنین مواردی که در بازدیدهای میدانی شناسایی می‌شود، با دقت بررسی خواهد شد و تلاش می‌کنیم مشکلات موجود در اجرای طرح برطرف شود.