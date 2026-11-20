باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به منظومه فکری امام مجاهد شهید و قرآنی بودن مبانی اندیشه ایشان، گفت: سوره مبارکه فتح با وجود ۲۹ آیه، مجموعه‌ای از معارف گسترده قرآنی را در خود جای داده و برای جامعه‌سازی اسلامی و ترسیم نقشه راه امت به سوی تمدن اسلامی، حاوی پیام‌های مهمی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به توصیه امام مجاهد شهید به قرائت سوره فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل، اظهار کرد: این راهنمایی معنوی، باب تازه‌ای را پیش روی امت گشود و در جنگ ۱۲ روزه، دفاع مقدس دوم، مقابله با کودتا و دفاع مقدس سوم، منبع الهام‌بخش و راه روشنی پیش روی مردم قرار گرفت و منشأ برکات و فتوحات فراوان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با اشاره به بهره‌مندی ملت ایران از هدایت‌های دو امام قرآنی، امام راحل و امام مجاهد شهید، گفت: شخصیت قرآنی این دو بزرگوار، ملت را به موقعیتی تازه در نسبت با قرآن کریم رساند و زمینه بازگشت به قرآن در عرصه‌های مختلف را فراهم کرد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این جریان در حوزه‌های مختلف از جمله طراحی الگو‌های حکمرانی، قرآنی‌سازی فضای جامعه، رونق قرائت و حفظ قرآن و دعوت به تدبر در معارف قرآنی دنبال شد، افزود: طی ۳۷ سال دوران رهبری و امامت امام مجاهد شهید، در مناسبت‌های مختلف استناد به قرآن کریم در کنار محتوای عمومی بیانات ایشان در جامعه جاری شد.

خطیب جمعه تهران منظومه فکری امام مجاهد شهید را میراثی بزرگ و ارزشمند دانست و تصریح کرد: این منظومه، قرآن‌پایه، مبتنی بر معارف قرآنی و ناظر به تحولات و اتفاقات گوناگون روز جامعه است و خداوند به همه ما توفیق قدرشناسی از این میراث بزرگ را عنایت کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به توصیه معنوی امام مجاهد شهید پس از تحولات بزرگ منطقه و ماجرای طوفان، اظهار داشت: حدود دو سال پیش، پس از درخواست راهنمایی معنوی از امام شهید، دستورالعملی جامع و الهام‌بخش دریافت شد که مقرر شد در شامگاه ۲۸ آبان ۱۴۰۳، در جوار مرقد نورانی حاج قاسم سلیمانی، از آن پیام معنوی رونمایی و به مردم ارائه شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اضافه کرد: در آن پیام، امام مجاهد شهید قرائت سوره فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل را توصیه کردند؛ راهنمایی‌ای که در ادامه به منبع الهام‌بخش مردم در مقاطع مختلف تبدیل شد و مسیر روشنی را پیش روی ملت قرار داد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و استمرار برنامه‌های معنوی گفت: مردم عزیز در اجتماعات نورانی شب‌های آسمانی و شب‌های اقتدار افتخار، که اکنون بیش از ۲۶۰ شب از برگزاری آنها می‌گذرد، دعای توسل خواندند و سوره مبارکه فتح را تلاوت کردند؛ این سوره در این اجتماعات و دیگر برنامه‌ها میلیون‌ها بار قرائت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به اینکه توصیه امام شهید به تلاوت سوره فتح اکنون ابعاد و اسرار بیشتری برای مردم آشکار کرده است، گفت: این سوره با وجود تعداد اندک آیات، یعنی ۲۹ آیه، مجموعه‌ای از معارف گسترده و عظیم قرآن کریم را به‌صورت فشرده در خود جای داده است.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: سوره مبارکه فتح در حوزه ساخت جامعه اسلامی، جامعه‌پردازی و ترسیم نقشه راه امت به سوی تمدن اسلامی، از معارف و پیام‌های مهمی برخوردار است و می‌تواند راهنمای حرکت جامعه اسلامی در مسیر تحقق اهداف بلند خود باشد.

همراهی با امام کلید گشایش و پیروزی امت اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به پیام‌های راهبردی سوره مبارکه فتح، همراهی متحد و منسجم امت با امام را کلید تحقق فتوحات الهی دانست و گفت: وقتی امت در پرتو هدایت امام خود قرار می‌گیرد، در صلح و جنگ تابع امر اوست و هماهنگ با امام حرکت می‌کند؛ در حقیقت کلید فتح به دست چنین امتی داده شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه ادب همراهی با پیامبر اعظم (ص) و ولی خدا در جای جای سوره فتح جریان دارد، اظهار کرد: مؤمنان باید پای انجام وظیفه خود باشند، در صحنه حضور داشته باشند، از مسئولیتشان تخلف نکنند، چشمشان به هدایت امام باشد و یکپارچه و متحد در برابر دشمن صف‌آرایی کنند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به سنت‌های الهی حاکم بر جامعه مؤمنان افزود: هنگامی که امت در مسیر هدایت امام حرکت کند، سنت‌های الهی برای آنان فعال می‌شود؛ از جمله نزول آرامش و سکینه بر قلب‌های مؤمنان که در آیه ۴ سوره فتح به آن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری همراهی قوای عالم هستی با جبهه حق را از دیگر سنت‌های الهی دانست و با اشاره به آیه ۷ سوره فتح، تصریح کرد: همه آنچه در آسمان و زمین وجود دارد، لشکر حق است و گاهی تمام قوای عالم علیه جریان کفر، شرک، استکبار و نفاق عمل می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: هنگامی که خداوند همراهی مؤمنان و بیعت آنان با پیامبر اعظم (ص) و امام حق را مشاهده می‌کند، جامعه مؤمنان را به مجموعه‌ای متحد و یکپارچه در برابر جبهه کفر تبدیل می‌کند؛ در این شرایط، فتح قریب، گشایش و پیروزی نزدیک را نصیب آنان می‌کند تا دل‌هایشان شاد شود و زمینه رسیدن به فتح مبین و پیروزی بزرگ و آشکار فراهم شود.

خطیب جمعه تهران با اشاره به سرانجام جریان کفر در صورت مقابله با جامعه مؤمنان، بیان کرد: در همین سوره، از شکست و استیصال جریانی سخن گفته می‌شود که به وعده‌های الهی بدگمان است و برخلاف سنت‌های خداوند عمل می‌کند؛ خداوند در این سوره از لعنت و غضب خود بر آنان خبر می‌دهد و این بشارت را به جامعه مؤمنان می‌دهد که سنت‌های الهی قطعی و تغییرناپذیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به آیه ۲۲ سوره فتح، گفت: اگر کفار علیه مؤمنان اقدام کنند و به آنان حمله کنند، قطعاً شکست خواهند خورد و ناچار به عقب‌نشینی می‌شوند؛ ملت ایران این سنت‌های الهی را با چشم خود مشاهده کرده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به حکمت توصیه امام مجاهد شهید به تدبر در سوره فتح، افزود: این سوره در کنار بشارت‌های الهی، از جریان «مخلفین» و کسانی که از انجام وظیفه بازمی‌مانند و در صحنه حضور پیدا نمی‌کنند نیز سخن گفته و تصویری از شرمساری، عقب‌ماندگی و فرصت‌سوزی آنان ارائه می‌کند که مایه عبرت همگان است.

خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به آیه ۲۹ سوره فتح، گفت: خداوند در این آیه، چهره امت اسلامی را به شکلی درخشان، زیبا و دوست‌داشتنی ترسیم کرده است؛ امتی که باید برای تحقق این تصویر قرآنی قیام کند، در برابر دستگاه کفر و استکبار با قدرت، شدت و عزت بایستد و در میان خود با رحمت، دوستی و مهربانی رفتار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به رونمایی از کتاب «بشارت فتح» بر اساس منظومه فکری امام مجاهد شهید، از تلاش‌های انتشارات انقلاب اسلامی برای ارائه این اثر به‌ویژه به نسل جوان قدردانی کرد و گفت: این کتاب در حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ صفحه، در ۶ فصل و با ادبیاتی خوب و استنباط‌های دقیق، به‌صورت موضوعی اسرار، رموز و زیبایی‌های سوره مبارکه فتح را بر اساس بیانات امام مجاهد شهید تبیین کرده است که در میان دو نماز رونمایی خواهد شد.

امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد این اثر زمینه تازه‌ای برای تدبر در سوره مبارکه فتح، به‌ویژه در شرایط کنونی که جامعه به معارف این سوره نیاز دارد، فراهم کند و ملت ایران با راهنمایی امام مجاهد شهید و بهره‌گیری از بشارت‌های قرآنی، مسیر فتح نهایی و پیروزی همه‌جانبه اسلام بر کفر جهانی را دنبال کند.

بسیج؛ سازماندهی مردم برای حل مسائل کشور و تحقق حکمرانی مسجد‌محور

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تأکید بر اینکه راه بهره‌مندی از مغفرت الهی، عنایات خداوند و دستیابی به فتوحات، تنها از مسیر تقوا می‌گذرد، گفت: امت اسلامی به برکت تقوا توانسته بشارت‌های بزرگ فتح الهی را نصیب خود کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با گرامیداشت یاد آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، درگذشت این مرجع عالیقدر را ضایعه‌ای بزرگ دانست و از خداوند متعال خواست این عالم ربانی، فقیه برجسته و دلداده قرآن و اهل‌بیت (ع) را با اولیای الهی محشور کند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به خدمات گسترده این عالم دینی در روزگار معاصر، اظهار داشت: ایشان از شخصیت‌های برجسته علمی و معنوی بودند و حضور پرشور مردم در مراسم تجلیل و بزرگداشت ایشان در قم و مشهد، نشان‌دهنده جایگاه و احترام عمیق مردم به این عالم ربانی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالروز رحلت حضرت‌ ام‌البنین (س)، این بانوی بزرگ را مادر ادب، وفا، سخاوت، شجاعت، حماسه و عشق توصیف کرد و گفت: این مناسبت فرصت ارزشمندی برای عرض ارادت به شخصیت‌هایی است که سهم عظیمی در رشد، پویایی و پیشرفت جامعه و تحقق اقتدار آن داشته‌اند.

امام جمعه موقت تهران مادران و همسران شهدا را از انسان‌های خدایی دانست که شهیدان، آزادگان، جانبازان و مجاهدان را در دامان خود پرورش دادند و در مسیر مجاهدت و دفاع از ارزش‌های اسلامی، همراهی بزرگی با آنان داشتند.

خطیب جمعه تهران با تجلیل از مادران و همسران شهدا، به‌ویژه خانواده‌های شهدای دفاع مقدس دوم و سوم و حوادث مرتبط با کودتا، برای درگذشتگان آنان آرزوی علو درجات و حشر با شهیدان و برای بازماندگان آرزوی توفیق و سلامتی کرد و بر ضرورت قدرشناسی از این بانوان تأکید داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به جایگاه همسر امام مجاهد شهید، از همراهی و وفاداری این بانوی بزرگوار در سال‌های طولانی مجاهدت یاد کرد و گفت: ایشان همسر شایسته امام مجاهد شهید و همراه وفادار ایشان در این مسیر طولانی بودند و در این مجاهدت‌ها حضور داشتند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به شهادت فرزند و داماد این بانوی بزرگوار در کنار امام مجاهد شهید، برای حفظ سلامتی و وجود ایشان دعا کرد و خواستار توفیق همگان در قدرشناسی از حق بزرگ این بانوی گرامی شد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به آغاز هفته بسیج، این نام پرافتخار را از یادگار‌های ماندگار امام راحل دانست و با یادآوری سخن امام خمینی (ره) درباره افتخار به بسیجی بودن، اظهار داشت: امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند افتخار من در این دنیا این است که خودم یک بسیجی‌ام و آرزو کردند خداوند ایشان را با بسیجیان محشور کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به مبانی قرآنی تفکر بسیجی، آیه ۱۱۱ سوره توبه را یادآور شد و گفت: مکتب و تفکر بسیجی مبتنی بر ایمان الهی، عشق و دلدادگی به ساحت قدس ربوبی، تحصیل فضیلت‌ها و مجاهدت خستگی‌ناپذیر در همه عرصه‌هاست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه عزت، شکوه، سرافرازی، ایستادگی در برابر جبهه کفر، تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان و خدمتگزاری به آنان را از ویژگی‌های ممتاز تفکر بسیجی دانست و تصریح کرد: بسیجیان هرگز در برابر جنگ دشمن خسته نمی‌شوند، استقامت دارند و با همه وجود در مسیر اهداف خود می‌ایستند و مقاومت می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سازمان بسیج مستضعفان، این نهاد را یکی از عالی‌ترین محصولات دفاع مقدس اول دانست و اظهار داشت: سازمان بسیج مسئولیت جاری‌سازی تفکر بسیجی در میان همه اصناف و اقشار جامعه و سازماندهی رزمی جان‌فدایان ایران اسلامی را برعهده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به برنامه‌های بسیج در حوزه تربیتی، اجتماعی و حل مسائل کشور افزود: طرح رشد در قالب حلقه‌های صالحین، به میدان آوردن نخبگان برای حل مسائل کشور و برنامه‌ریزی برای تحقق حکمرانی محلی با محوریت مسجد از جمله اقدامات و برنامه‌های سازمان بسیج است.

خطیب جمعه تهران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده بسیج برای خدمت به جامعه و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گفت: بسیج با برنامه‌های متنوع خود در حوزه‌های مختلف، تلاش می‌کند تفکر بسیجی را در جامعه جاری کند و برای تحقق اهداف کشور به میدان بیاید.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به هفته بسیج امسال و شرایط جدید کشور پس از عبور از آزمون‌های بزرگ و دریافت بشارت‌های فتح و گشایش، اظهار داشت: امسال با شرایط تازه‌ای برای بسیج عزیز مواجه هستیم و رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب در حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج، نقشه راه این مجموعه را در مقطع کنونی تاریخ انقلاب به زیبایی ترسیم کرده‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ابراز امیدواری کرد مجموعه بسیج در تحقق فرمان و نقشه راه رهبر معظم انقلاب موفق باشد و بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تفکر بسیجی، رسالت خود را در این مرحله جدید به بهترین شکل دنبال کند.

ملت ایران دشمن مستأصل را به حیرت انداخته است

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به جایگاه بسیجیان در عرصه‌های مختلف کشور، بسیج را مکتب قهرمان‌پروری دانست و گفت: بسیجی تراز، شایسته عنوان قهرمان ملی است؛ همان بسیجی که اعلام پایان داعش کرد و نماد قهرمانی در مکتب بسیج شد.

وی با بیان اینکه در مکتب بسیج در همه عرصه‌ها قهرمانان ملی تربیت شده‌اند، افزود: در صدر مجاهدان شهید و در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و ورزشی، چهره‌های روشن و درخشان بسیجی حضور دارند و این مسیر به توفیق الهی ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در فروردین‌ماه درباره وضعیت ایران و دشمن، اظهار داشت: رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب فرمودند ملت آگاه و هوشیار ایران، دشمن تا دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است؛ این جمله خلاصه وضعیت امروز ماست.

وی با بیان اینکه پس از گذشت حدود ۸ ماه، آثار حیرت و استیصال جبهه استکبار هر روز بیشتر نمایان شده است، افزود: استکبار جهانی هیچ‌گاه تا این اندازه گرفتار درماندگی، سرگردانی و استیصال نبوده و نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک مشاهده کرد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به تحرکات نظامی دشمن در منطقه، گفت: اقدامات نظامی آنان در جنوب و حملات محدود به برخی سکو‌های پرتاب و بخش‌هایی از پدافند در قشم و سیریک، ناموفق بوده و در مقابل، نیرو‌های ایرانی برخی پهپاد‌های دشمن را منهدم کرده یا به زمین نشانده‌اند.

وی حضور ناو‌ها و نیرو‌های جنگی دشمن در منطقه را موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از نیرو‌های خسته، هراسان و فرسوده دانست و اظهار داشت: گزارش‌هایی از مشکلات روانی و خودکشی در میان نیرو‌های آنان و همچنین کاهش ذخایر مهمات منتشر شده که نشان‌دهنده فشار و فرسایش در جبهه دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به وضعیت اقتصادی دشمن، کنترل و مدیریت تنگه هرمز را از عوامل فشار بر آنان دانست و گفت: نفتکش‌های متخلف در این منطقه با برخورد مواجه می‌شوند و آثار این وضعیت در عرصه اقتصادی دشمن نیز نمایان شده است.

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه سیاسی نیز با مشکلات جدی مواجه است، افزود: آنان نه امکان پیشبرد جنگ را دارند و نه توافق در دسترسشان است و در داخل آمریکا نیز مخالفت با جنگ افزایش یافته است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست‌های انتخاباتی حزب ترامپ، اظهار داشت: سرخوردگی در میان حامیان آنان افزایش یافته و تحولات اخیر، از جمله کنار گذاشته شدن برخی چهره‌ها از موقعیت مذاکراتی و انتقاد‌ها در میان حامیان سیاسی و اقتصادی ترامپ، نشانه دیگری از وضعیت دشوار آنان است.

وی همچنین با اشاره به نشست اخیر سران آمریکا، چین و روسیه تصریح کرد: این نشست بدون دستاورد مؤثر درباره ایران برگزار شد و نتیجه آن بیانیه‌ای کلی بود که چیزی در ارتباط با ایران از آن حاصل نشد؛ موضوعی که به گفته وی، نشان‌دهنده ناکامی و انفعال آمریکا در عرصه دیپلماسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای آمریکا، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی نیز در عرصه داخلی، انتخاباتی و میدانی با شرایط دشواری مواجه است و رفتار‌های این رژیم در قبال مردم مظلوم منطقه، نشانه دیگری از استیصال آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و افزایش نگرانی کشور‌های همراه آمریکا، افزود: کشور‌های منطقه به‌خوبی می‌دانند که در صورت وقوع هرگونه اتفاق و همکاری با دشمن، ضربات سختی متوجه آنان خواهد شد و همین مسئله موجب افزایش تحرکات واسطه‌ها و نگرانی‌های منطقه‌ای شده است.

خطیب جمعه تهران با تأکید بر اینکه ایران اسلامی متحد، یکپارچه و تحت فرمان رهبر حکیم و شجاع انقلاب در میدان ایستاده است، گفت: تکلیف ایران مشخص است و هفت شرط مطرح شده، محور اهتمام کشور برای تحقق است؛ ملت ایران با قدرت و انسجام مسیر خود را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به احتمال طراحی سناریو‌های جدید از سوی دشمن، از جمله حمله محدود، ایجاد آشوب مسلحانه داخلی و سپس اقدام گسترده نظامی، تصریح کرد: دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده است و فرزندان این ملت به توفیق الهی آمادگی لازم را دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح در حوزه آفند و پدافند و رونمایی از شهر موشکی جدید، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح در دریا، زمین و آسمان آمادگی لازم را دارند و دستور آنان، اقدام بی‌مرز و نامحدود در زمان تعیین‌شده است.

وی تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد بار دیگر ملت ایران را امتحان کند، با آمادگی فرزندان این امت روبه‌رو خواهد شد؛ ملت و نیرو‌های مسلح برای مواجهه با هر سناریویی آماده‌اند و در مسیر دفاع از ایران اسلامی و آرمان‌های آن ایستاده‌اند.

صرفه‌جویی یک جهاد بزرگ برای عبور از پیچ معیشتی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت وحدت و مشارکت مردم در عبور از شرایط اقتصادی کشور، صرفه‌جویی را یک جهاد بزرگ دانست و گفت: برخی راه‌هایی که برای عبور از مشکلات پیشنهاد می‌شود، نتیجه‌بخش نیست؛ در مقابل، راهکار اصلی در شرایط فعلی را صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف است.

وی تأکید کرد: این موضوع باید به‌صورت یک جهاد عمومی دنبال شود، اگر مردم در مصرف گاز، برق، بنزین، نان و سایر موارد صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف را جدی بگیرند، می‌توان با برکت الهی از پیچ معیشتی عبور کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: نباید افراد با طرح‌ها و اظهارات پراکنده و غیرهماهنگ، مردم را سردرگم کنند و روی اعصاب مردم راه بروند؛ بلکه باید یک برنامه مشخص، منسجم و قابل اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد و یک سخنگو برای این کار وجود داشته باشد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به تأثیر بهینه‌سازی مصرف گاز در تهران بر وضعیت سایر استان‌ها گفت: اگر مردم تهران مصرف گاز خود را بهینه کنند، بسیاری از استان‌هایی که با دشواری در تأمین گاز مواجه هستند، از قطعی گاز در امان خواهند ماند؛ بنابراین همراهی مردم در این زمینه می‌تواند آثار گسترده‌ای در تأمین نیاز‌های کشور داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف افزود: اگر صرفه‌جویی را به‌عنوان یک فرهنگ و نگاه جدی در مصرف گاز، برق، بنزین، نان و دیگر عرصه‌ها دنبال کنیم، به امید خدا و با برکت الهی می‌توانیم از این مرحله دشوار معیشتی عبور کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تحرک بیشتر مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم تصریح کرد: مسئولان باید خدمت، خدمت و خدمت را در دستور کار قرار دهند و با راه‌های جدید، ابتکارات تازه و اقدامات مؤثر، مشکلات مردم را برطرف کنند.

خطیب جمعه تهران تشکیل قرارگاه اقتصادی را بشارتی خوب دانست و گفت: شکل‌گیری قرارگاه اقتصادی اقدام مثبتی است، هرچند مقداری دیر انجام شده است؛ انتظار می‌رود این مجموعه با برنامه‌ای مشخص، هماهنگ و متحد عمل کند و سخنگویی داشته باشد تا مردم از اقدامات و تصمیمات آن مطلع شوند و برخی افراد با اظهارات پراکنده موجب نگرانی و سردرگمی مردم نشوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری ضمن قدردانی از خدمات مسئولان، خواستار جدیت و سرعت بیشتر در خدمت‌رسانی شد و اظهار کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر عبور از دیوان‌سالاری تأکید می‌کند، مردم انتظار دارند از بروکراسی آزاردهنده به سمت خدماتی عاشقانه، خالصانه، روان، همراه با تکریم و راهگشا حرکت کنیم.

وی همچنین بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد اقتصادی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مبارزه جدی و بی‌امان با مفسدان و مفاسد، به‌ویژه گران‌فروشان، کسانی که موجب افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌شوند، نجومی‌بگیران و افرادی که از فرصت‌ها سوءاستفاده کرده و به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد و به حساب این افراد رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در پایان خطبه‌های نماز جمعه با دعا برای امت اسلامی، حفظ رهبر انقلاب، عزت و رسوایی بیشتر جبهه استکبار جهانی و صهیونیست‌ها، علو درجات شهدای انقلاب و دفاع مقدس و حسن عاقبت مردم ایران، سخنان خود را به پایان رساند.