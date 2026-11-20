باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ اکبر اسماعیلی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: ایران اسلامی مأوای آزادی‌خواهان جهان است و بسیج در تمامی عرصه‌ها، از دوران دفاع مقدس تا دوران سازندگی و مقابله با بحران‌های اجتماعی همچون همه‌گیری کرونا، پیشگام خدمت به مردم و حفاظت از دستاوردهای نظام بوده است.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی فرهنگ بسیجی افزود: کار انبیاء الهی نیز بر پایه همین مسئولیت‌پذیری بود؛ چنانکه حضرت نوح (ع) و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) با استقامت در برابر آزارها، دین خدا را نهادینه کردند. امروز نیز بسیجیان با تأسی به همین فرهنگ، در هر نقطه‌ای که احساس نیاز یا نقصانی شود، برای حل مشکلات مردم ورود پیدا می‌کنند.

سرهنگ اسماعیلی با یادآوری دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در برهه‌ای که کشور از نظر تجهیزات نظامی و تسلیحات در محدودیت کامل بود، همین تفکر بسیجی و عزم راسخ مردم بود که معادلات جنگ را به نفع ملت ایران تغییر داد. اگر این فداکاری‌ها نبود، مسیر انقلاب دچار انحراف می‌شد.

فرمانده سپاه ناحیه سنندج به اهمیت امنیت برای برگزاری مراسم‌های دینی اشاره کرد و گفت: امنیت پایدار در کشور، بستر اصلی انجام فرایض و فعالیت‌های مذهبی است. در زمان شیوع ویروس کرونا نیز، حضور جهادی و بسیجی‌وار نیروها و علمای بسیجی برای انجام وظایف شرعی در قبال متوفیان، جلوه‌ای از این مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود که مانع از بروز بحران‌های بزرگ‌تر شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه امروز دوام و توان ایران اسلامی در گرو تقویت این تفکر است، خاطرنشان کرد: دشمنان دین خدا با تمام توان تلاش می‌کنند تا فرهنگ بسیجی را در جامعه کمرنگ کنند، اما با توکل بر خداوند و استمرار این مسیر نورانی، بدخواهان هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.