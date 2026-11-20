باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان ایمانی در جریان بازدید از روند اجرای خط لوله ۱۲ اینچ میدان دی، پیشرفت این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: عملیات اجرایی این خط لوله در بخش‌های مختلف ازجمله نصب پوشش‌های عایق حفاظتی، نصب و جوشکاری لوله‌ها با روند مناسبی در حال انجام است.

وی با اشاره به تأمین نقدینگی موردنیاز پروژه افزود: لوله‌های موردنیاز با سرعت مطلوبی در حال تأمین و متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی به محل پروژه منتقل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه خط لوله ۱۲ اینچ میدان دی به طول ۵۸ کیلومتر احداث می‌شود، بیان کرد: با وجود عبور مسیر خط لوله از مناطق سخت‌گذر، تاکنون ۲۵ کیلومتر از این مسیر اجرا شده و عملیات احداث خط به‌سمت پالایشگاه دالان ادامه دارد.

حفاری ۲ حلقه چاه جدید در میدان دی

ایمانی در ادامه این بازدید با حضور در محل دو حلقه چاه در حال حفاری میدان دی، از نزدیک در جریان آخرین وضع عملیات حفاری قرار گرفت و تصریح کرد: عملیات حفاری این دو چاه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل حفاری و بهره‌برداری از چاه‌های جدید، تولید گاز میدان دی به سقف مجاز تولید صیانتی آن، یعنی روزانه ۵ میلیون مترمکعب، برسد.

وی همچنین از تکمیل پروژه برق‌رسانی به چاه‌ها و مرکز جمع‌آوری میدان دی خبر داد و گفت: چند جبهه کاری به‌صورت موازی برای توسعه این میدان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به اجرای هم‌زمان طرح‌های زیرساختی در این میدان افزود: عملیات بهسازی جاده اصلی میدان نیز با احداث ابنیه فنی و چند دهانه پل بتنی در حال انجام است.

گاز شیرین؛ مزیت میدان دی

میدان گازی دی از میدان‌های واقع در استان فارس و شهرستان فراشبند است که در حوزه عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد.

یکی از مزیت‌های این میدان، شیرین‌بودن گاز تولیدی آن است؛ به‌گونه‌ای که گاز استخراج‌شده از این میدان برخلاف بسیاری از میدان‌های گازی کشور، به فرآورش و شیرین‌سازی گسترده نیاز ندارد.