باشگاه خبرنگاران جوان - در ابتدای این بازدید، سخنگوی قوه قضاییه و خبرنگاران حاضر با حضور بر مزار شهدای گمنام مدفون در این نیروگاه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه و با هدف آشنایی میدانی اصحاب رسانه با ظرفیت‌ها و مسائل استان مازندران انجام شد.

در این بازدید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف توسط مردم، در شرایط خاص کشور تاکید شد.

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در این بازدید با اشاره به اهمیت صنعت برق به‌عنوان یکی از خدمات زیرساختی کشور، گفت: در دولت محترم توجه جدی به این حوزه صورت گرفته و اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی کاملاً ناکام مانده است، افزود: دشمن در صدد است میان جنایات خود علیه زیرساخت‌ها، به‌ویژه زیرساخت‌های برق، و تجاوزهایش پیوند برقرار کند و از طریق اقدامات رسانه‌ای مختلف، مشروعیتی برای این اقدامات ایجاد کند و با طرح برخی تخیلات، تجاوز‌های رسوای خود را توجیه کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گستردگی بخش‌های نیروگاهی کشور، گفت: این بخش‌ها با استفاده از منابع طبیعی و امکانات کشور، برق مورد نیاز شهروندان، بخش تولید و تجارت را تأمین می‌کنند و لازم است در شرایطی که دشمنان چشم به فشار بر این زیرساخت‌ها دوخته‌اند، هم ملاحظه مصرف را رعایت کنیم و هم به تلاش و مجاهدت کارکنان صنعت برق توجه داشته باشیم.

کاظمی در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا، بر ضرورت رعایت اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی شهروندان به‌ویژه در شرایط حساس کنونی تاکید کرد.