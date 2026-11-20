باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه، اوکراین و ایالات متحده هنوز درباره برگزاری دور جدید احتمالی مذاکرات صلح تصمیمی نگرفته‌اند.

این مقام روس به خبرنگاران گفت: «در خصوص قالب سه‌جانبه‌ای که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، از جمله نشست اخیر در ابوظبی، هیچ توافق یا تفاهم مرتبطی وجود ندارد.» با این حال، وی تأیید کرد که روسیه در حال آماده‌سازی دعوت‌نامه‌ای برای سفر نمایندگان کشور‌های اروپایی به مسکو است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در شنژن، این پیشنهاد را مطرح کرد.

همچنین ائتلاف کشور‌های داوطلب روز گذشته در برلین تشکیل جلسه داد و خواستار مشارکت اروپا در مذاکرات شد.

منبع: بریکینگ د نیوز