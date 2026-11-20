باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرتیپ دوم ستاد عباس واحدی، فرمانده تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی (نزاجا)، از نقش برجسته و تاریخی بسیجیان در مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.

دکتر واحدی، بسیج را «شجره طیبه‌ای» توصیف کرد که بر پایه اندیشه بلند امام خمینی (ره) بنیان نهاده شده و در طول سالیان متمادی، با ویژگی‌هایی همچون ایمان، اخلاص، ایثار و بصیرت، همواره در خدمت میهن بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت این مناسبت، هفته بسیج را فرصتی برای پاسداشت مجاهدت‌های مردان و زنان بسیجی دانست که با روحیه جهادی خود در عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند. فرمانده تیپ ۲۶۴ نزاجا همچنین با تجلیل از یاد و خاطره شهدای والامقام بسیجی، فرارسیدن این هفته را به تمامی بسیجیان، خانواده‌های ایثارگران و مردم شریف شهرستان‌های خوی و سلماس تبریک گفت.