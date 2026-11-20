باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی کاظمی،در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در استان مازندران، در بازدید از شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) با اشاره به جایگاه این مجموعه گفت: در مکانی هستیم که یکی از جایگاه‌های تبلور شعار «ما می‌توانیم» است و نشان می‌دهد که خواستن، توانستن است. این مجموعه پس از جنگ تحمیلی راه‌اندازی شده و اکنون شاهد هستیم چه خدمات شایانی به کشور و حوزه اقتصاد ارائه می‌کند.

وی با قدردانی از مدیرعامل، مدیران، کارکنان و متخصصان این مجموعه افزود: به خاطر زحماتی که در این مجموعه کشیده می‌شود، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسئله‌ای که در بازدیدهای مختلف این تور مشاهده شده است، گفت: یک مسئله خاص در سواحل جنوبی دریای مازندران وجود دارد و آن هم پسروی آب‌هاست که چالش جدی ایجاد کرده و باید حتماً در مورد آن تدبیر ملی اتخاذ شود. این موضوع را هم در نیروگاه، هم در بندر و هم در این مجموعه مشاهده کردیم.

کاظمی با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، گفت: مدیران استانی با توجه به شرایط جنگی، اقدامات بسیار خوبی برای رفع مشکلات انجام داده‌اند؛ به‌ویژه همکاران ما در دادگستری استان که با اقدامات خوب خود، اختلافات بین دستگاه‌ها و همچنین اختلاف بین دستگاه‌ها با مردم را مدیریت کردند به‌گونه‌ای که روند کارها به خوبی پیش برود.

منوچهر علیپور، مدیرعامل این شرکت، در این بازدید با تشریح فعالیت‌های جاری، گفت: ما در گذشته شناورهای خود را برای تعمیر به روسیه می‌بردیم اما هم‌اکنون تعمیرات شناورها در داخل کشور و در این شرکت حال انجام است و سه فروند شناور نیز در حال ساخت است.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: ما برای رفع یکی از مشکلات شرکت درخواستی را مطرح کردیم و رئیس کل دادگستری استان بلافاصله موضوع را در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و همه مدیران کل را به همکاری فراخواندند و کمتر از سه ماه با رفع این مشکل، اولین شناور را به آب انداختیم.

علیپور در پایان ضمن خیرمقدم به هیئت بازدیدکننده، از همراهی مسئولان قضایی و همکاری مدیران مربوطه قدردانی کرد.