باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ماموستا معروف خالدی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با بیان اینکه بسیج بر پایه آموزه‌های اسلامی شکل گرفته است، اظهار کرد: نیرو‌های بسیجی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فعالیت‌های جهادی حضور داشته‌اند و در برابر جبهه استکبار ایستادگی کرده‌اند.

او خدمت‌رسانی به مردم و مقابله با ظلم را از ویژگی‌های این نیرو‌ها دانست و افزود: بسیجیان در موقعیت‌های مختلف در کنار مردم بوده‌اند و شایسته قدردانی هستند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنانش به شرایط کودکان در غزه اشاره کرد و رنج و آوارگی آنان را پیامد جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا دانست. او این درگیری را تقابل حق و باطل توصیف کرد.

خالدی همچنین با تأکید بر ضرورت مراقبت از نسل جوان، فضای مجازی را بستری دانست که می‌تواند هم مفید باشد و هم زمینه گمراهی را فراهم کند. او گفت خانواده‌ها و مسئولان باید برای هدایت جوانان به سوی معنویت و مسیر درست تلاش کنند.

او از همراهی نهاد‌ها و مسئولان با مردم، به‌ویژه برپایی میز‌های خدمت از سوی نیرو‌های سپاه و بسیج در مسجد جامع سنندج، قدردانی کرد.

امام جمعه موقت سنندج در پایان از اجرای طرح غربالگری دیابت و فشار خون به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد و از شهروندان خواست برای پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها به مراکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.