باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تنها زمین چمن طبیعی و دولتی شهر هشتگرد که سال‌ها پناهگاه فوتبال‌بازان و پرورش‌دهنده استعدادهای ورزشی این منطقه بود، اکنون با وضعیت بحرانی و خشکی چمن، از چرخه استفاده خارج شده است. در حالی که ورزشکاران هشتگرد سال‌هاست چشم‌انتظار احیای این مجموعه هستند، فرماندار ساوجبلاغ از پیگیری جدی برای رفع موانع مالکیتی و تأمین اعتبار جهت بازسازی مجموعه ورزشی «شهدای هشتگرد» خبر داد.

مجموعه ورزشی شهدای هشتگرد که از جمله زیرساخت‌های مهم ورزشی استان البرز محسوب می‌شود، به دلیل مشکلات اداری، ناهماهنگی در مالکیت و عدم مدیریت صحیح، با افت کیفیت شدید روبرو شده است. در این میان، زمین چمن طبیعی «شهید جوینی» که قلب تپنده ورزش این شهر بود، به دلیل خشکی و فرسودگی، دیگر امکان برگزاری مسابقات یا تمرینات را ندارد.

جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تأیید وضعیت نامطلوب این مجموعه، از تلاش‌ها برای ساماندهی آن خبر داد. وی با اشاره به اینکه این زمین به دلیل سهل‌انگاری‌های گذشته از چرخه خارج شده، گفت: «احیای زمین چمن طبیعی و ساماندهی مجموعه ورزشی شهدای هشتگرد را در دستور کار جدی قرار داده‌ایم.»

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به پیچیدگی‌های موجود، تأکید کرد که اصلی‌ترین مانع در مسیر بازسازی، موضوع مالکیت و بهره‌برداری است. وی توضیح داد: «مالکیت مجموعه با شهرداری و مسئولیت بهره‌برداری آن با اداره ورزش و جوانان است؛ اما برای اجرای هرگونه طرح عمرانی و تأمین اعتبار، نیاز به اخذ مجوز ماده ۲۳ و ارائه اسناد مالکیت است که همین موضوع باعث کندی روند پیشرفت شده است.

صادقلو با ابراز امیدواری از همکاری دستگاه‌ها افزود: «در تلاش هستیم با ایجاد تفاهم میان اداره‌کل ورزش و جوانان استان و شهرداری، این گره‌های اداری را باز کنیم. همچنین قصد داریم با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات استانی، ملی و حمایت نمایندگان مجلس، منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه‌ها فراهم کنیم.