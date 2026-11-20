باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فاطمه عطایی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با تفکیک خدمات صنفی آرایشگران قانونمند از افراد سودجو، تأکید کرد که انجام خدمات پزشکی نظیر تزریق ژل و بوتاکس در حیطه وظایف آرایشگران نیست. وی افزود: «برخی افراد بدون داشتن مجوز و صلاحیت، حتی با سوءاستفاده از نام یا پوشش آرایشگاه‌ها اقدام به ارائه خدمات پزشکی می‌کنند که شناسایی آن‌ها به دلیل فعالیت در ساعات بعدازظهر یا مکان‌های بدون تابلو دشوار شده است.

عطایی با اشاره به تهیه فهرست بلندبالایی از تخلفات و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح، از ناکافی بودن نظارت‌ها و بازدارنده نبودن برخوردهای فعلی انتقاد کرد. وی فاش کرد که بازرسان این اتحادیه در جریان پیگیری تخلفات حتی با مقاومت و ضرب‌وشتم مواجه شده و موضوع را به پلیس گزارش کرده‌اند. وی همچنین از احتمال نشت اطلاعات بازرسی و تغییر سریع وضعیت مراکز متخلف پیش از حضور کارشناسان ابراز نگرانی کرد.

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه البرز در پایان خاطرنشان کرد: «سوءاستفاده از نام پزشکان به عنوان مسئول فنی در برخی مراکز و برخورد با متخلفان بدون تعیین تکلیف مناسب تجهیزات غیرمجاز، از دیگر چالش‌هایی است که سلامت شهروندان را تهدید می‌کند و نیازمند عزم همگانی دستگاه‌های مسئول است.