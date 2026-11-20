باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که کرستن دیویس، مدیر ارشد اطلاعات پنتاگون، برای جایگزینی شان کِرنکراس در سمت مدیر ملی امنیت سایبری انتخاب شده است؛ این انتصاب گزارش‌های پیشین درباره استعفای عالی‌ترین مقام امنیت سایبری آمریکا را تأیید می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انتصاب کرستن دیویس به‌عنوان مدیر جدید ملی امنیت سایبری را تبریک می‌گویم. مشتاق همکاری با او برای تقویت امنیت سایبری آمریکا هستم.»

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز با استقبال از انتخاب دیویس برای این سمت گفت که او در مسئولیت جدید خود از این جایگاه برای «پیشبرد دستورکار اول آمریکا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سراسر حوزه امنیت سایبری» استفاده خواهد کرد.

کِرنکراس که از سال گذشته این سمت را بر عهده داشته است، در پی وقوع مجموعه‌ای از اختلالات اخیر در حوزه فناوری در آمریکا، از جمله قطعی جهانی خدمات مایکروسافت در هفته گذشته و توقف سراسری پرواز‌ها و عملیات زمینی که اداره هوانوردی فدرال آمریکا صادر کرد، از این سمت کناره‌گیری می‌کند.

منبع: رویترز