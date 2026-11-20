باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عباس نصیری، رئیس انجمن جراحان پلاستیک البرز، در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به افزایش تقاضا برای جراحی‌های زیبایی در ناحیه صورت و تنه، نسبت به خطر مراجعه به مراکز غیرمجاز هشدار داد. وی تأکید کرد که تبلیغات فریبنده در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان را به سمت افراد فاقد صلاحیت سوق می‌دهد که منجر به آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر می‌شود.

نصیری با تأکید بر نقش نظارتی سازمان نظام پزشکی، شهروندان را تشویق کرد تا پیش از هر اقدامی، «شماره نظام پزشکی» و «عنوان تخصصی» فرد را حتماً استعلام کنند. وی همچنین با انتقاد از برگزاری دوره‌های کوتاه مدت زیبایی توسط نهادهای غیرمرتبط، خاطرنشان کرد: «دانش تخصصی جراحی پلاستیک، حاصل سال‌ها تحصیل آکادمیک است و با دوره‌های چندماهه به دست نمی‌آید.

وی در پایان، برخورد با پزشکانی که مجوز خود را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می‌دهند، ضروری دانست و اعلام کرد که پرونده‌های تخلفات پزشکی پس از بررسی توسط پزشکی قانونی، به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.