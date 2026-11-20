باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - میرزاوند، بخشدار مرکزی چهارباغ، در برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به اقدامات زیرساختی این منطقه، از پیشرفت پروژه‌های جاده‌ای خبر داد. وی اعلام کرد حدود ۱۶ کیلومتر از معابر و راه‌های بین‌روستایی، از زیرگذر اقدسیه تا بخش رامجین، با تلاش اداره راهداری آسفالت شده است.

بخشدار چهارباغ در حوزه خدمات شهری و روستایی افزود: روستای طاووسیه: بیش از ۹۰ درصد معابر آسفالت و جدول‌گذاری شده و زمین ۱۰۰۰ متری برای مخزن ذخیره آب اختصاص یافته است.

روستای عرب‌آباد خسروی:پروژه بلوار شهدا با همکاری راهداری با موفقیت به پایان رسید.

روستای طالقانی: اختصاص ۶ میلیارد تومان اعتبار برای حفر چاه و زیرسازی معابر.

وی همچنین با اشاره به اقدامات خدماتی، از تعویض ۳۰۰ عدد چراغ معابر، پیگیری طرح مسکن برای محرومان و خرید دستگاه آتش‌نشانی برای شهرستان خبر داد. میرزاوند در پایان بر اهمیت مشارکت خیران و مردم در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و رفع مشکلاتی نظیر تنش آبی تأکید کرد.