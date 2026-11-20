باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یزد با سفارش به تقوا و پرهیز از گناه، گفت: انسان همواره در محضر خداوند قرار دارد و خداوند شاهد و ناظر بر تمام اعمال و رفتار ماست؛ ازاین‌رو، مؤمن باید شرایط حضور در محضر الهی را حفظ کند و نسبت به اعمال و کردار خود مراقبت و دقت داشته باشد.

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره طلاق، گفت: خداوند می‌فرماید «وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»؛ هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه خروج و گشایش را برای او فراهم می‌کند. کسانی که در مسیر حق حرکت می‌کنند و همراه خدا هستند، مورد عنایت الهی قرار می‌گیرند و خداوند موانع مسیر را برطرف کرده و راه رسیدن به مقصد را برای آنان فراهم می‌کند.

امام‌جمعه یزد با بیان اینکه خداوند از راه‌هایی که انسان گمان نمی‌کند، به او روزی می‌رساند، ادامه داد: «وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ»؛ خداوند در عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله معیشت، علم و دانش و حتی شرایط دشوار و میدان‌های مقابله با دشمن، یاری و حمایت خود را به بندگانش می‌رساند.

آیت‌الله ناصری با اشاره به آیه «وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» خاطرنشان کرد: کسی که به خدا توکل کند و تکیه‌گاه خود را خداوند قرار دهد، خداوند برای او کافی است و امورش را کفایت می‌کند؛ چراکه خداوند بر تمام امور عالم مسلط است و اراده او محقق خواهد شد.

وی عزت و عظمت حقیقی را در گرو ارتباط با خداوند دانست و گفت: برای رسیدن به عزت‌ها و عظمت‌ها باید از گناه دوری کنیم، با خدا باشیم، دل به او بسپاریم و در مسیر حق حرکت کنیم؛ در این صورت، یقیناً کمک‌ها و عنایات الهی در عرصه‌های مختلف زندگی شامل حال ما خواهد شد.

امام‌جمعه یزد با اشاره به نمونه‌هایی از اعتماد و توکل به خدا در مواضع انقلاب اسلامی، افزود: اینکه امام خمینی (ره) با قاطعیت فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، ناشی از اعتقاد، ایمان و توکل به خداوند بود؛ انسان مؤمن باید تکیه‌گاه اصلی خود را خدا قرار دهد و از قدرت‌های دیگر هراس نداشته باشد.

خداوند فراتر از شناخت و توصیف انسان است

آیت‌الله ناصری در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به عظمت خداوند و محدودیت شناخت انسان، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم خداوند را آن‌گونه که شایسته است توصیف کنیم یا به حقیقت عظمت او پی ببریم؛ زیرا شناخت ما محدود به ظرفیت عقل و درک خودمان است و هر اندازه درباره خداوند فکر کنیم، باز هم نمی‌توانیم به عظمت حقیقی او احاطه پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه خداوند محیط بر تمام عالم، خالق، قیوم و صاحب ولایت بر مخلوقات است، افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) با آن جایگاه و عظمت، در برابر خداوند به دعا و تضرع می‌پردازد؛ چراکه همه چیز و تمام نعمت‌ها را از خدا می‌داند و انسان در برابر عظمت و قدرت الهی، چیزی از خود ندارد.

امام‌جمعه یزد با اشاره به فرازی از دعای امیرالمؤمنین (ع) «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ»، خاطرنشان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند خداوند را آن‌گونه که شایسته است، به‌طور کامل مدح و ستایش کند؛ چراکه تمام ستایش‌ها و نعمت‌ها از آن خداوند است و انسان بدون نعمت‌های الهی هیچ چیزی از خود ندارد.

دشمنان به دنبال تضعیف اسلام و ملت ایران هستند

آیت‌الله ناصری در ادامه با اشاره به مسائل جنگ، صلح و شرایط سیاسی کشور، اظهار داشت: دشمنان در ظاهر و باطن تمام تلاش و توان خود را برای از بین بردن اسلام واقعی و تضعیف مسلمانان به کار گرفته‌اند و استکبار جهانی، فارغ از اختلاف در گروه‌ها، احزاب و گرایش‌های سیاسی، در مسیر تضعیف اسلام و ملت‌های مسلمان حرکت می‌کند.

وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها مبنی بر ضرورت واگذاری امتیازاتی به دشمن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: برخی تصور می‌کنند برای حل مشکلات اقتصادی باید بخشی از داشته‌های خود را به دشمن واگذار کنیم، در حالی که این رویکرد موجب ذلت خواهد شد. ایران بزرگ، ایران باعظمت و ملت مسلمان و متکی به خداوند و پیرو اهل‌بیت (ع)، ملتی عزتمند است و هیچ‌گاه در مقابل ظلم و استکبار تسلیم نخواهد شد.

امام‌جمعه یزد با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و استقلال کشور افزود: چرا برخی در کشور خود را کوچک می‌شمارند و به دنبال تسلیم در برابر دشمن هستند؟ چرا مسیر را گم می‌کنیم و در جمهوری اسلامی، که به نام امام زمان (عج) است، به دنبال بده‌بستان با دشمنان باشیم؟ آمریکا و استکبار هیچ‌گاه به ملت‌ها وفادار نمانده‌اند و هدف آنان چیزی جز چپاول، تسلط و تأمین منافع خود نیست.

وی با اشاره به وضعیت برخی کشور‌های منطقه، از جمله لیبی و سوریه، تصریح کرد: باید دید دشمنان با کشور‌هایی که در برابر آنان تسلیم شدند، چگونه رفتار کردند. آیا چنین دشمنی قابل اعتماد است؟ دشمنی که بار‌ها با ایران تفاهم کرده، اما هر بار از تعهدات خود عقب‌نشینی کرده و بر تحریم‌ها و دشمنی‌ها افزوده است، نمی‌تواند تکیه‌گاه و طرف قابل اعتمادی باشد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به رویکرد دولت آمریکا و اظهارات ترامپ درباره ایران، خاطرنشان کرد: دشمنان، ایران ضعیف، تسلیم و تابع می‌خواهند؛ آیا مسلمان واقعی چنین ذلتی را می‌پذیرد.

وی افزود: مسئولان کشور باید با مدیریت، برنامه‌ریزی و تکیه بر توان داخلی، زمینه ایستادن روی پای خودمان را فراهم کنند و در مسیر خودکفایی حرکت کنیم؛ چراکه امید ما به دشمن نیست و امید ما فقط به خداوند است.

ضرورت تقویت بسیج و توسعه تولید در محلات

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت تقویت بسیج، اظهار داشت: بسیج نباید فراموش شود؛ باید آن را تقویت و نوسازی کرد و زمینه حضور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های بسیجی را فراهم آورد.

وی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های مردمی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، افزود: باید در محلات تعاونی‌ها شکل بگیرد و زمینه تولید کالا‌های مورد نیاز مردم در محلات فراهم شود تا بتوانیم نیاز‌های خود را تأمین کنیم و وابستگی‌ها را کاهش دهیم.

تأکید بر پاسداشت یاد رهبر شهید

آیت‌الله ناصری با اشاره به رحلت آیت‌الله وحید و عمر پربرکت ایشان در مسیر تلاش، خدمت و سخنرانی در عرصه‌های مختلف، یاد و خدمات این عالم را گرامی داشت.

وی در پایان با انتقاد از کم‌توجهی به یاد و نام رهبر شهید، اظهار داشت: گلایه دارم که در سخنان و مباحث مختلف از تحریم‌ها و مسائل گوناگون صحبت می‌شود، اما از شهادت رهبر شهید ما کمتر یاد می‌شود؛ نباید یاد و نام رهبر شهیدمان به فراموشی سپرده شود.

منبع؛ روابط عمومی