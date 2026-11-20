باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سادات‌رسول، بخشدار بالاطالقان، در برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به چالش‌های زیرساختی این منطقه اظهار داشت که برنامه‌ریزی‌های خدماتی بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ انجام شده است، در حالی که افزایش جمعیت، نیاز به بازنگری در ارائه خدمات را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جاده‌ها، از آسفالت مسیر گته‌ده به گراب و بهسازی محورهای روستایی خبر داد. بخشدار همچنین اعلام کرد که با پیگیری‌های مسئولان و اختصاص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار، رمپ‌های پل عشایری لن‌وران که سال‌ها نیمه‌تمام مانده بود، تکمیل و این پل به بهره‌برداری رسید.

سادات‌رسول با تأکید بر پتانسیل بالای گردشگری در طالقان، افزود: «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند موتور محرک اقتصاد روستاها باشد.» وی همچنین از ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و رفع موانع فعالیت هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای ایجاد اشتغال در میان ساکنان منطقه یاد کرد.