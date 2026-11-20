باشگاه خبرنگاران جوان - حمید گودرزی مدیرکل بهزیستی فارس از اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده برای تأمین مسکن خانواده‌های دارای حداقل دو عضو دارای معلولیت خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۸۹ واحد مسکونی ویژه این خانواده‌ها در استان فارس در مراحل مختلف ساخت و اجرا قرار دارد.

او با اشاره به اهمیت تأمین مسکن مناسب و ایمن برای خانواده‌های دارای چند عضو معلول اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور با هدف تسهیل خانه‌دار شدن این خانواده‌ها، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌های همکار، برنامه‌های متعددی را در زمینه احداث و خرید مسکن دنبال می‌کند که در استان فارس نیز این اقدامات با جدیت در حال پیگیری است.

گودرزی افزود: در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان، ۲۷۵ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول در دست اجراست که تاکنون در همین راستا ۸۲۵ میلیارد ریال به این خانواده‌ها پرداخت شده است.

او با اشاره به برنامه ویژه تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای پنج عضو معلول و بیشتر، بیان کرد: همزمان با گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت و با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی فارس، تفاهم‌نامه‌ای برای خرید و تحویل واحد مسکونی مناسب به این خانواده‌ها منعقد شده است. بر این اساس، چهار خانواده پنج‌معلولی شناسایی‌شده در استان فارس از این امکان بهره‌مند خواهند شد تا گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی و کاهش دغدغه‌های معیشتی آنان برداشته شود.

مدیرکل بهزیستی فارس همچنین از وجود ۱۱۴ واحد نیمه‌تمام ویژه خانواده‌های دارای دو عضو معلول در شهرستان‌های شیراز، ممسنی، آباده و نی‌ریز خبر داد و خواستار مشارکت خیرین، صنایع و شرکت‌ها در تکمیل این پروژه‌ها از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شد.

او ادامه داد: در بخش مسکن محرومان نیز از مجموع ۸۰۰ سهمیه اختصاص‌یافته به استان فارس، بیش از ۱۰۰ واحد به خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول و پروژه‌های نیمه‌تمام این حوزه اختصاص یافته است که با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال پیگیری و اجراست.

گودرزی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و ظرفیت خیرین تصریح کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای چند عضو معلول، صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر حفظ کرامت انسانی، تقویت استقلال خانواده‌ها، کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی و فراهم کردن زمینه زندگی ایمن و باکیفیت برای افراد دارای معلولیت است.

او در پایان تأکید کرد: بهزیستی فارس با بهره‌گیری از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های ملی و استانی و جلب مشارکت بخش خصوصی و خیرین، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین مسکن خانواده‌های دارای دو عضو معلول و بیشتر را با جدیت دنبال می‌کند و امیدواریم با همراهی مسئولیت‌پذیرانه بنگاه‌های اقتصادی و نیکوکاران، هیچ‌یک از این خانواده‌ها در مسیر خانه‌دار شدن تنها نمانند.

منبع: بهزیستی فارس