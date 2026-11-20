باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نجف‌نیا در برنامه «البرز سیمای البرز» با اشاره به اهمیت همدلی، گفت: نخستین گام در حمایت از این افراد، گوش دادن فعال و جلوگیری از احساس تنهایی و قضاوت است. وی با انتقاد از واکنش‌های غیرحرفه‌ای نظیر «به خودت بیا» یا «دیگران مشکلات بیشتری دارند»، خاطرنشان کرد که این جملات تنها باعث می‌شود فرد احساس کند اطرافیان درک درستی از رنج او ندارند.

وی همچنین بر ضرورت مداخله تخصصی و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی به خانواده یا اورژانس اجتماعی تأکید کرد و افزود: اگرچه حفظ محرمانگی مهم است، اما در شرایط بحرانی، حفظ جان فرد اولویت دارد.