باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه تلاش کشور‌های اروپایی برای کسب جایگاه در مذاکرات مربوط به اوکراین را به «تانگویی مرگبار» تشبیه کرد و آنها را متهم ساخت که در حالی برای به دست آوردن نقشی در این مذاکرات با یکدیگر رقابت می‌کنند که از تشدید درگیری‌ها حمایت می‌کنند.

زاخارووا در نشست خبری هفتگی خود در مسکو گفت مقام‌های اروپایی بار‌ها درباره مذاکرات سخن می‌گویند، اما آمادگی ندارند به‌طور کامل در این روند مشارکت کنند.

وی در پایان گفت روسیه به رصد «این تراریوم شگفت‌انگیز از افراد همفکر» ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: ناتو آشکارا برای درگیری نظامی با روسیه آماده می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در این نشست خبری اعلام کرد که ناتو خواهان جنگ با روسیه است و آشکارا برای آن آماده می‌شود.

این دیپلمات روس گفت: «وضعیت نظامی این ائتلاف در حال تغییر است. پیش‌تر، رویکرد ناتو بر ضرورت متوقف کردن دشمن در مرز‌های کشور‌های عضو استوار بود، نه انجام حملات در خارج از حوزه مسئولیت این ائتلاف.»

وی افزود: «ما پیش‌تر درباره آنچه به‌اصطلاح نظریه پیروزی خوانده می‌شود، صحبت کرده‌ایم. در اینجا نمی‌توانم از لبخند زدن خودداری کنم؛ موضوعی که چیزی جز جنون کامل و مطلق ناتو نیست. این مسئله نشان می‌دهد که راهبردپردازان ناتو تنها یک هدف دارند: جنگ.»

زاخارووا در ادامه تأکید کرد: «به نظر می‌رسد آنها فراموش کرده‌اند که هنگام سخن گفتن با چنین ادبیاتی، باید این واقعیت را در نظر بگیرند که هم کشور‌های آنها و هم کشور ما به سلاح هسته‌ای مجهز هستند.»

منبع: تاس