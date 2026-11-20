باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رقیه زارع‌کار، بانوی سالخورده و کارآفرین روستای خور در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، بیش از چهار دهه است که در کنار همسرش به دامداری مشغول است؛ تلاشی روزانه که با تولید و همراهی اجتماعی گره خورده است.

نگهداری از چند رأس گاو، دوشیدن شیر، رسیدگی به دام‌ها و آماده‌کردن علوفه، بخشی از کارهای هر روز اوست؛ فعالیت‌هایی که با گذشت سال‌ها همچنان ادامه دارد.

زارع‌کار در کنار کار دامداری، در شب‌های متعدد اجتماعات مردمی نیز حضور یافته است. او با وجود مشغله و دشواری‌های کار روزانه، همراهی خود را با مردم نشان می‌دهد.

زندگی این بانوی روستایی، روایتی از تلاش زنان در عرصه تولید و حضور در اجتماع است؛ زنانی که سال‌ها بی‌ادعا برای زندگی و مردم تلاش می‌کنند.