باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر حضور میدانی مسئولان در مناطق کم‌برخوردار و بررسی بی‌واسطه مشکلات اقشار مولد جامعه، مدیرکل امور عشایر استان فارس با سفر به مناطق صعب‌العبور و مناطق عشایری ماهور شکستان، دشت چپو و دشت کلاغی شهرستان ممسنی، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات عشایر طایفه قراچه قرار گرفت.

در این بازدید میدانی که مناطق ماهور شکستان، دشت چپو و دشت کلاغی را شامل می‌شد، مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای زیرساختی این مناطق از جمله وضعیت نامناسب ایلراه‌ها و مسیرهای مواصلاتی، ضرورت تسریع در روند آبرسانی سیار، کیفیت و استمرار توزیع آرد یارانه‌ای، و همچنین توسعه استفاده از انرژی‌های پاک (پنل‌های خورشیدی) به عنوان ابزاری برای تأمین روشنایی و انرژی پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر فارس، در جریان این بازدید و در نشست صمیمی با بزرگان و معتمدین طایفه قراچه، با اشاره به نقش بی‌بدیل جامعه عشایری در امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رویکرد اصلی مجموعه امور عشایر، تحقق عدالت در خدمات‌رسانی، توجه دقیق به نیازهای واقعی عشایر در اقصی نقاط استان و پیگیری مطالبات برحق آنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی است.

او گفت: شرایط دشوار جغرافیایی و دوری از مراكز شهری نباید به هیچ عنوان مانع از بهره‌مندی این قشر زحمتکش و پرتلاش از امکانات و خدمات رفاهی و زیرساختی مورد نیاز شود.

کریمی با تأکید بر اینکه حضور میدانی مدیران و کارشناسان در دل سیاه‌چادرها و مناطق عشایری، بهترین راهکار برای شناسایی دقیق چالش‌ها و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه است، افزود: بهسازی و مرمت ایلراه‌ها برای تسهیل تردد دام و وسایل نقلیه، تأمین پایدار آب شرب انسان و دام، پشتیبانی مستمر در حوزه آرد و مایحتاج عمومی، و توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی از جمله اولویت‌هایی است که با جدیت و به صورت مستمر پیگیری می‌شود. تلاش داریم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های استانی و شهرستانی، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی و بهبود معیشت این جامعه مولد برداریم.

مدیرکل امور عشایر فارس در پایان، گفت‌وگوی بی‌واسطه و چهره‌به‌چهره با عشایر را پشتوانه‌ای ارزشمند برای تدوین برنامه‌های کاربردی دانست و خاطرنشان کرد: تمامی موارد و مطالبات مطرح‌شده در این بازدید، ثبت و برای پیگیری به واحدهای تخصصی ارجاع داده شده است و نتایج اقدامات انجام‌شده به اطلاع مردم عزیز این مناطق خواهد رسید.

منبع: امور عشایر فارس