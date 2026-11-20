باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا رهبر در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به اینکه بیشترین تقاضا در کلینیک‌ها مربوط به تزریق ژل، فیلر و بوتاکس است، نسبت به پیامدهای اعتماد به تبلیغات اغواکننده در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. وی گفت: «وعده‌هایی مانند نتیجه تضمینی و کمترین هزینه، معمولاً با استفاده از مواد نامرغوب یا غیراستاندارد همراه است و می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را به‌شدت به خطر بیندازد.

وی با تشریح ترفند برخی مراکز غیرمجاز در استفاده از نام پزشک برای پنهان کردن فعالیت افراد فاقد صلاحیت، افزود: تزریق توسط افراد ناوارد به دلیل ناآشنایی با عروق و اعصاب صورت، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری نظیر فلج شدن عضلات صورت به همراه داشته باشد.

رهبر همچنین با تفکیک حساب آرایشگران از افراد سودجو که تحت عنوان «دستیار پزشک» وارد واحدهای صنفی می‌شوند، خواستار نظارت جدی‌تر بر تمامی فعالان این حوزه شد. وی در پایان به شهروندان توصیه کرد پیش از هرگونه تصمیم، مجوزهای مرکز را بررسی کرده و حتماً با چند پزشک متخصص مشورت کنند.