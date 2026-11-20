باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا زندی با اعلام این خبر اظهار کرد: چند روز پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ در جاده‌های یکی از شهر‌های شمالی کشور با انجام حرکات نمایشی، مارپیچ‌رانی و رفتار‌های پرخطر، جان خود و سایر رانندگان را به خطر انداخته است.

وی افزود: پس از انتشار این فیلم و بازتاب گسترده آن در فضای مجازی، مرکز رصد فضای مجازی پلیس راهور فراجا موضوع را در دستور کار قرار داد و با بررسی تصاویر منتشرشده، راننده متخلف و خودروی وی شناسایی شدند.

رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس راهور فراجا ادامه داد: پس از شناسایی متخلف و اخذ دستور مقام قضایی، اقدامات قانونی انجام و راننده جوان به مقر پلیس راهور احضار شد. خودروی پژو ۲۰۶ نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ زندی با اشاره به انگیزه این راننده از انجام حرکات خطرناک گفت: این جوان در توضیح رفتار خود اعتراف کرد که برای دیده شدن در فضای مجازی و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان صفحه اینستاگرام خود دست به چنین اقداماتی زده است.

وی افزود: پس از حضور راننده در مقر پلیس، تصاویر تصادفات دلخراش و حوادث مرگبار ناشی از رفتار‌های پرخطر رانندگی برای وی به نمایش گذاشته شد که به گفته این راننده، مشاهده تصاویر موجب آگاهی او از پیامد‌های رفتار خود شده است.

رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس راهور فراجا گفت: این راننده همچنین مقابل دوربین ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد که با هدف دیده شدن در اینستاگرام مرتکب تخلفات رانندگی شده و اکنون از رفتار خود پشیمان است.

سرهنگ زندی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده در این پرونده اظهار کرد: خودروی متخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف و گواهینامه راننده نیز ابطال شده است. همچنین این فرد برای شرکت در دوره‌های آموزشی و آشنایی با پیامد‌های تخلفات رانندگی به مرکز مربوطه معرفی شده و اقدامات بعدی نیز بر اساس نظر مقام قضایی انجام خواهد شد.

وی در پایان با هشدار به رانندگانی که برای جلب توجه در فضای مجازی دست به رفتار‌های مخاطره‌آمیز می‌زنند، تأکید کرد: انجام حرکات نمایشی، رانندگی مارپیچ و ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان از خطوط قرمز پلیس راهور است و با افرادی که جان خود و دیگر شهروندان را برای کسب شهرت و افزایش دنبال‌کننده در فضای مجازی به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی خواهد شد.

منبع: پلیس راهور