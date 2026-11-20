باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، جمعه ۲۹ آبان در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران متافو (IRAN METAFO) یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی ایران در زمینه متالورژی، فولاد، معدن و صنایع فلزی در جمع خبرنگاران گفت: «صنایع فولاد ایران در طول جنگ هدف حملات وحشیانه دشمنان امریکایی و صهیونیستی قرار گرفت، آسیب‌های واردشده در حال ترمیم است و برنامه‌ریزی شده ظرفیت تولید فولاد به شرایط پیش از جنگ بازگردد. صاحبان صنایع با غیرت و وطن‌پرستی این صنعت را سرپا نگه داشتند.»

وی تاکید کرد: «برای من باعث افتخار بود که در این نمایشگاه که بیش از ۵۰۰ شرکت حضور دارند و حدود ۵۰ شرکت خارجی نیز برای مشارکت در این صنعت اعلام آمادگی کرده‌اند، حضور یافتند.»

عراقچی گفت: «این نمایشگاه نماد مقاومت، سرسختی و شکست‌ناپذیری ایرانی است؛ کاش سیاستمداران کشور‌های دیگر از نزدیک شور و انگیزه فعالان صنعت ایران را می‌دیدند.»