باشگاه خبرنگاران جوان - آیین توزیع یک‌هزار سبد کالای معیشتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، به همراه اهدای ۱۰ دستگاه بخاری و دو سری جهیزیه، با حضور سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس و حمید گودرزی، مدیرکل بهزیستی فارس، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان برگزار شد.

این اقدام خیرخواهانه با محوریت خیریه «محبان ثارالله» از مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی استان فارس و با مشارکت خیرین نیک‌اندیش و همراهی سپاه فجر استان به اجرا درآمد و طی آن، اقلام تهیه‌شده با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و اقشار کم‌برخوردار اختصاص یافت.

در این مراسم، معاونان توسعه مدیریت و منابع و مشارکت‌های مردمی بهزیستی فارس و جانشین مدیر بهزیستی شهرستان شیراز نیز حضور داشتند.

این حرکت ارزشمند، جلوه‌ای از هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، خیرین و نهاد‌های خدمت‌رسان در مسیر محرومیت‌زدایی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار است؛ اقدامی که فراتر از تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی، پیام‌آور همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به کرامت خانواده‌هایی است که بیش از هر زمان به همراهی و حمایت جامعه نیاز دارند.

بهزیستی فارس با قدردانی از تلاش‌های خیریه محبان ثارالله، سپاه فجر استان و خیرین مشارکت‌کننده، توسعه و تقویت چنین همکاری‌هایی را از مسیر‌های مؤثر در گسترش چتر حمایت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف می‌داند.

منبع: بهزیستی فارس