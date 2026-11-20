باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، از اجرای ۸۳۶ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با اولویت مسائل دفاعی و امنیتی، سازندگی و محرومیت‌زدایی و با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: بسیج در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اتکا به حضور مردم و مشارکت اقشار مختلف جامعه، در عرصه‌های گوناگون نقش‌آفرینی کرده و توانسته است در مقاطع حساس کشور در برابر توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان ایستادگی کند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» افزود: برنامه‌های امسال با توجه به شرایط ویژه کشور و تهدیدات دشمنان، با محوریت موضوعات دفاعی و امنیتی، همچنین فعالیت‌های بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته گفت: امسال ۱۵ برنامه ویژه، ۱۷۳ برنامه شاخص و ۶۴۸ برنامه جزئی در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی شده که در مجموع ۸۳۶ برنامه در استان یزد اجرا خواهد شد.

غلامی مسابقات «جان‌فدا» و برنامه‌های «میدان‌یار» را از مهم‌ترین برنامه‌های ویژه هفته بسیج عنوان کرد و افزود: تلاش شده است برنامه‌های امسال متناسب با شرایط روز جامعه و با مشارکت گسترده مردم، جوانان و نوجوانان برگزار شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت اجتماعات مردمی و شبانه از رویکرد‌های مهم امسال است، تصریح کرد: جریان‌سازی رسانه‌ای در رسانه‌های دیداری، شنیداری و فضای مجازی، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تقویت مشارکت مردمی از جمله ملاحظات اصلی در طراحی برنامه‌های هفته بسیج است.

علم و فناوری مهم‌ترین تکیه‌گاه کشور برای حفظ امنیت و ارتقا قدرت

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به تحولات عرصه نظامی و امنیتی جهان اظهار کرد: امروز علم و فناوری به یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های کشور‌ها برای حفظ امنیت و ارتقای قدرت تبدیل شده و ماهیت جنگ‌ها نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است.

وی ادامه داد: در شرایط جدید، فاصله زمانی میان تهدید، بحران و درگیری می‌تواند بسیار کوتاه شود و فناوری‌های پیشرفته نظامی امکان انجام عملیات در هر ساعت از شبانه‌روز را فراهم کرده‌اند. همچنین دیگر نمی‌توان میدان نبرد را به یک منطقه جغرافیایی مشخص محدود دانست.

غلامی با اشاره به تجربه‌های اخیر کشور در مواجهه با تهدیدات نظامی و امنیتی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با تهدیدات و جنگ‌های مختلفی مواجه بوده، اما مردم ایران همواره در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی ایستادگی کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور خاطرنشان کرد: امروز نمی‌توان صرفاً به نهاد‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت کشور‌ها اتکا کرد و قدرت دفاعی و توان بازدارندگی از ضرورت‌های اساسی هر کشور است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت کشور گفت: بسیج از ابتدای تشکیل تاکنون بر پایه حضور و مشارکت مردم شکل گرفته و اقشار مختلف جامعه در عرصه‌های تخصصی، اجتماعی و دفاعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

غلامی با بیان اینکه کشور همچنان با تهدیدات و توطئه‌های احتمالی دشمن مواجه است، افزود: نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل تحولات و تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و بسیج نیز با تکیه بر ظرفیت مردمی، در کنار سایر بخش‌ها برای مقابله با تهدیدات آمادگی دارد.

وی با اشاره به شعار «هر ایرانی یک بسیجی» تصریح کرد: رویکرد دفاعی کشور با توجه به شرایط جدید، بر افزایش آمادگی و تقویت توان بازدارندگی استوار است و اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

گره‌گشایی از مشکلات مردم در اولویت برنامه‌های بسیج

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با تأکید بر اینکه فعالیت‌های بسیج به حوزه دفاعی و امنیتی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: کمک به محرومان، سازندگی و رفع مشکلات مردم از دیگر محور‌های فعالیت بسیج است و امسال تلاش شده اثربخشی برنامه‌ها با محوریت حل مسائل و گره‌گشایی از مشکلات مردم افزایش یابد.

وی مشارکت نخبگان، اندیشمندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های اثرگذار اجتماعی را از دیگر رویکرد‌های برنامه‌های امسال دانست و افزود: تعامل و هماهنگی با دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی برای فراهم سازی زمینه مشارکت اقشار مختلف جامعه در اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

غلامی همچنین بر ضرورت حضور مؤثر جوانان و نوجوانان در برنامه‌های بسیج تأکید کرد و گفت: انعطاف‌پذیری و بازطراحی برنامه‌ها متناسب با شرایط روز، استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و ایجاد زمینه مشارکت گسترده مردمی از جمله اولویت‌های اجرایی هفته بسیج است.

آغاز برنامه‌های هفته بسیج از امروز با محوریت همدلی و مشارکت اجتماعی

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمان اجرای برنامه‌ها گفت: برنامه‌های هفته بسیج از امروز ۲۹ آبان آغاز شد و تا پنجم آذر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نام‌گذاری روز‌های هفته بسیج اظهار کرد: برای هر روز متناسب با مأموریت‌ها و رویکرد‌های بسیج برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌های مرتبط با بندگی، آمادگی، آموزش، تربیت، ورزش، جهاد تبیین و حضور منسجم بسیجیان در نماز جمعه شهرستان‌ها اشاره کرد.

غلامی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌هایی با محوریت همدلی و مشارکت اجتماعی تأکید کرد: تلاش شده است هفته بسیج فرصتی برایرفی ظرفیت‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و تبیین نقش بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی باشد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در طراحی برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: بسیاری از برنامه‌های امسال بر اساس پیشنهاد‌ها و مطالبات اقشار مختلف مردم تدوین شده است و تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها از متن جامعه شکل بگیرد، نه اینکه صرفاً از سوی سازمان‌ها ابلاغ شود.

سردار غلامی برگزاری محافل قرآنی در میادین اصلی شهر‌ها با عنوان «میادین نور» را از جمله این برنامه‌ها دانست و افزود: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه امام شهید، با مشارکت مردم و بسیجیان برگزار می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آموزش بیش از ۳۰ هزار نفر در استان یزد در قالب طرح «جان‌فدا» خبر داد و گفت: این افراد در میادین پیش‌بینی‌شده در سطح استان آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و افتتاحیه این برنامه نیز به‌صورت رسمی در مرکز استان برگزار خواهد شد.

افتتاح ۱۲۰ پروژه با اعتبار بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان

وی با تشریح برنامه‌های بسیج در حوزه سازندگی و محرومیت‌زدایی بیان کرد: در این بخش، یک‌هزار و ۳۸۵ پروژه در دستور کار قرار گرفته است که از میان آنها، ۱۲۰ پروژه شاخص با اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته بسیج به بهره‌برداری می‌رسد.



وی با بیان اینکه دامنه این پروژه‌ها از طرح‌های کوچک محلی تا طرح‌های بزرگ زیرساختی را شامل می‌شود، افزود: این پروژه‌ها از لایروبی یک قنات با اعتبار حدود ۶۰۰ میلیون تومان تا اجرای خط آبرسانی ۶۸ کیلومتری در شهرستان اردکان با اعتباری حدود ۹۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.

وی تأکید کرد: نقش بسیج در این پروژه‌ها پیمانکاری نیست، بلکه گروه‌های جهادی و مردم با همراهی دستگاه‌های اجرایی و بر اساس نیازسنجی مناطق مختلف، در اجرای طرح‌ها مشارکت دارند.