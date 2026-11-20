باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس اداره جوانان و بانوان سازمان فرهنگی شهرداری کرج، از اجرای گسترده برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان در بوستان‌ها و فرهنگسراهای شهر کرج خبر داد.

فشی، رئیس اداره جوانان و بانوان سازمان فرهنگی شهرداری کرج، در گفتگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، ضمن تشریح اقدامات این سازمان در زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی، اظهار داشت: با توجه به پراکندگی جمعیت در کرج و ضرورت ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات شهری، تلاش شده است از ظرفیت بوستان‌ها، فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی موجود برای ارائه خدمات به بانوان استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به تقسیم‌بندی برنامه‌ها افزود: در حال حاضر برنامه‌های ورزش صبحگاهی در فرهنگسراهای شهرداری اجرا می‌شود و حدود ۲۳ بوستان نیز میزبان برنامه‌های ورزشی هستند که بخشی از این ظرفیت‌ها به‌طور ویژه برای بانوان اختصاص یافته است.

رئیس اداره جوانان و بانوان شهرداری کرج با تأکید بر این موضوع که حدود ۱۵ تا ۱۶ بوستان دارای برنامه‌های ورزشی اختصاصی بانوان هستند، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از این فضاها سرپوشیده نیستند، اما فعالیت‌های ورزشی در محیط فرهنگسراها به‌صورت سرپوشیده و با حضور مربیان خانم انجام می‌پذیرد.

فشی با اشاره به مرزبندی وظایف میان نهادها گفت: اگرچه اداره کل ورزش و جوانان متولی اصلی حوزه ورزش در استان است، اما سازمان فرهنگی شهرداری نیز در حیطه امکانات خود، از حمایت از برنامه‌های ورزشی بانوان تلاش می‌کند. وی همچنین افزود: بخشی از سالن‌های ورزشی در ساعات مشخصی به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد و در سایر ساعات نیز از ظرفیت سالن‌های تحت پیمانکار نیز برای برنامه‌های مورد نیاز استفاده می‌شود.

این مقام مسئول شهری در پاسخ به پرسشی درباره معیار دسترسی محلات به امکانات ورزشی، اعلام کرد که در حال حاضر بر اساس استقرار بوستان‌ها و سالن‌ها، خدمات ارائه می‌شود و تلاش بر این است که پوشش خدماتی گسترده‌تر شود.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ‌تر زنان در مدیریت شهری، اظهار داشت: توجه به محوریت خانواده و نگاه زنانه در مدیریت می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات شهری و توجه بیشتر به نیازهای بانوان منجر شود. وی همچنین از ضرورت افزایش سهم بانوان در پست‌های مدیریتی و سازمانی شهرداری کرج سخن گفت.