باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، بر ضرورت تبدیل ارزش‌های اسلامی به رفتار‌های عملی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: تحقق سبک زندگی اسلامی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تقسیم کار و پیگیری مستمر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به موضوع مصرف انرژی، اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف یکی از جلوه‌های مهم سبک زندگی اسلامی است و اسراف، موضوعی نیست که بتوان آن را به اختلافات سیاسی و جناحی مرتبط کرد. در آموزه‌های دینی، مصرف بی‌رویه پذیرفته نیست و باید برای اصلاح رفتار‌های مصرفی جامعه، اقدامات عملی و قابل ارزیابی انجام شود.

او افزود: در استان فارس، دانشگاهیان و متخصصان توانمندی حضور دارند که می‌توانند در زمینه بررسی میزان مصرف انرژی و ارائه راهکار‌های علمی نقش‌آفرینی کنند. بسیج نیز می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان استادان دانشگاه، کارشناسان، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی، ظرفیت‌های موجود را در مسیر اصلاح الگوی مصرف به کار گیرد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه درباره مدیریت مصرف گاز و برق جلسات و نشست‌های متعددی برگزار شده است، ادامه داد: اکنون باید بررسی شود که این گفت‌و‌گو‌ها تا چه اندازه به نتیجه عملی منجر شده‌اند و چه میزان از اهداف پیش‌بینی‌شده در نقشه مهندسی سبک زندگی اسلامی تحقق یافته است.

ضرورت ارزیابی آثار هزینه‌های فرهنگی

آیت‌الله دژکام با انتقاد از فاصله میان برخی فعالیت‌های فرهنگی و نتایج قابل مشاهده آن در جامعه، گفت: در دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف، اعتبارات قابل توجهی برای امور فرهنگی اختصاص می‌یابد؛ اما لازم است مشخص شود این هزینه‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند رفتار‌های اجتماعی را اصلاح کرده و ارزش‌های مورد نظر را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کنند.

او افزود: هر دستگاه و نهاد فرهنگی باید درباره میزان اثربخشی برنامه‌های خود ارزیابی روشنی داشته باشد و ببیند چگونه می‌توان اعتبارات فرهنگی را در مسیر برنامه‌های مشخص، هدفمند و نتیجه‌محور هزینه کرد. همچنین باید روشن شود چه مجموعه‌ای می‌تواند هماهنگی لازم را ایجاد کرده و موضوعات مهم فرهنگی را به مطالبه عمومی جامعه تبدیل کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس، روحیه بسیجی را ظرفیتی مناسب برای پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی با عرصه اجتماعی دانست و اظهار کرد: نیرو‌های بسیجی و گروه‌های مردمی، در صورت ورود جدی و منسجم به این حوزه، می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق برنامه‌های فرهنگی را فراهم کنند.

او ادامه داد: در ادارات، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های اجرایی و میان اقشار مختلف مردم، نیرو‌های بسیجی دلسوز و توانمندی حضور دارند. این افراد می‌توانند با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح، موضوعاتی همچون سبک زندگی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف و تقویت انسجام اجتماعی را از سطح برنامه‌های محدود سازمانی به گفتمانی فراگیر در جامعه تبدیل کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس و شهر شیراز، بیان کرد: این استان از توان علمی، فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردار است و می‌تواند در زمینه طراحی و اجرای الگو‌های جدید فرهنگی، به‌ویژه در حوزه ترویج سبک زندگی اسلامی، پیشگام باشد.

بسیج؛ الگویی برای مشارکت مردم در اداره کشور

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنجم آذرماه، سالروز صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفان از سوی امام خمینی (ره)، گفت: این فرمان در سال۱۳۵۸ و کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادر شد و بسیج در سال‌های پس از آن، به یکی از ارکان مهم حضور مردم در عرصه‌های مختلف کشور تبدیل شد.

او افزود: بسیج طی دهه‌های گذشته در حوزه‌های گوناگون، از دفاع و امنیت گرفته تا سازندگی، خدمت‌رسانی و فعالیت‌های اجتماعی، حضور مؤثری داشته است. این عملکرد باید از ابعاد مختلف بررسی شود و تجربه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، با نگاه علمی و دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند.

دژکام با بیان اینکه بسیج را می‌توان نمونه‌ای از یک شیوه جدید حکمرانی دانست، اظهار کرد: این مجموعه الگویی از اداره امور را ارائه کرده که بر حضور مستقیم مردم و مشارکت آنان در حل مسائل استوار است؛ الگویی که در بسیاری از عرصه‌ها توانسته محاسبات و روش‌های متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.

او با اشاره به دوران دفاع مقدس ادامه داد: در آن سال‌ها، حضور نیرو‌های مردمی و بسیجی در کنار نیرو‌های رسمی، معادلات دشمن را تغییر داد. جوانان ایرانی با تکیه بر ایمان، انگیزه و روحیه ایثار، در برابر ارتش مجهز دشمن ایستادند و توانستند تصویری متفاوت از ظرفیت جوان مسلمان ایرانی به نمایش بگذارند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور در سال‌های اخیر نیز گفت: دشمنان در جریان تحولات اخیر، بار دیگر با ظرفیت‌های جدید جمهوری اسلامی ایران، از جمله توان پهپادی، مواجه شدند. این تجربه نشان داد که الگو‌های سنتی در عرصه نظامی و حکمرانی در حال تغییر است و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند نتایج بزرگی به همراه داشته باشد.

ظرفیت بسیج سازندگی برای حل مسائل کشور

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اینکه نقش بسیج به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بسیج سازندگی را نمونه‌ای روشن از مشارکت مردم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای دانست و گفت: در این الگو، مردم تنها دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه خود را در اجرای پروژه‌ها سهیم می‌دانند و بخشی از روند خدمت‌رسانی به شمار می‌آیند.

او افزود: هنگامی که گروه‌های جهادی و نیرو‌های بسیجی وارد یک روستا می‌شوند، مردم احساس می‌کنند فرزندان خودشان برای حل مشکل منطقه آمده‌اند. همین پیوند عاطفی و اجتماعی، یکی از عوامل موفقیت طرح‌های جهادی و مشارکت مردمی است.

امام جمعه شیراز با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق محروم، اظهار کرد: این گروه‌ها در حوزه‌های مختلف، از آبرسانی و عمرانی تا خدمات اجتماعی، فعالیت می‌کنند و گاه طرح‌هایی را در مدت کوتاه به سرانجام می‌رسانند که اجرای آنها در ساختار‌های اداری معمول، ممکن است با پیچیدگی و زمان بیشتری همراه باشد.

او آبرسانی به۷۰۰ روستا را نمونه‌ای از این اقدامات عنوان کرد و گفت: اجرای چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت مردم، گروه‌های جهادی و نهاد‌های انقلابی می‌تواند سرعت و دامنه خدمت‌رسانی را افزایش دهد.

دعوت از دانشگاه‌ها برای بررسی تجربه‌های بسیج

دژکام با دعوت از استادان و پژوهشگران دانشگاهی برای بررسی علمی تجربه‌های موفق بسیج، بیان کرد: دانشگاه‌ها باید این تجربه‌ها را در رشته‌هایی مانند حکمرانی، علوم اجتماعی و مدیریت عمومی مطالعه کنند و مشخص سازند که بسیج چگونه با استفاده از منابع موجود، توانسته است خدمات گسترده‌ای را در مناطق مختلف ارائه دهد.

او ادامه داد: پیوند میان دانش دانشگاهی و تجربه میدانی بسیج می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف این الگو کمک کند. همچنین نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند برای توسعه شیوه‌های مشارکت مردمی، کاهش آسیب‌پذیری کشور و حل مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس افزود: نباید دانشگاه‌ها تنها به مباحث نظری اکتفا کنند؛ بلکه لازم است تجربه‌های واقعی و موفق کشور را به موضوع پژوهش تبدیل کرده و ابعاد مختلف آنها را برای جامعه علمی و حتی دیگر کشور‌ها تبیین کنند.

تأکید بر نقش بسیج در عرصه فرهنگ

دژکام در ادامه سخنان خود بر ضرورت فعالیت جدی‌تر بسیج در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی با فعالیت یک دستگاه یا وزارتخانه به تنهایی حل نمی‌شود و برای رسیدگی به آنها باید از ظرفیت بسیج اقشار، بسیج دانشگاهی، گروه‌های تخصصی و نیرو‌های مردمی استفاده کرد.

او با اشاره به محور‌های فرهنگی مورد توجه شورای فرهنگ عمومی استان فارس، اظهار کرد: در سال جاری، تقویت انسجام اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی به‌عنوان دو محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی استان در نظر گرفته شده است.

امام جمعه شیراز با اشاره به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی فارس در سال‌های گذشته افزود: موضوع انسجام اجتماعی از جمله مباحثی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است. اگر اجرای این نقشه از زمان تدوین با جدیت بیشتری دنبال می‌شد، امروز مسیر دستیابی به اهداف آن با سرعت بیشتری طی می‌شد.

او در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با مجموعه بسیج خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی میان نیرو‌های بسیجی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی می‌توان برنامه‌های فرهنگی را دقیق‌تر و نتیجه‌محورتر دنبال کرد؛ به‌گونه‌ای که آثار آن در زندگی مردم، شهر شیراز و سراسر استان فارس نمایان شود.