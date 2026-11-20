باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به کاهش تولید گاز کشور در پی حملات دشمن به تاسیسات انرژی و افزایش ناترازی در آستانه فصل سرما، از مردم خواست: با کاهش سه درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی در منازل، مراکز تجاری و صنایع کوچک، به مدیریت مصرف انرژی و تامین پایدار گاز کمک کنند.

او همچنین با اشاره به برآورد کمبود گاز در زمستان پیش رو، تصریح کرد: در فرصت کوتاه باقی‌مانده امکان جبران کامل این میزان کاهش از طریق افزایش تولید وجود ندارد و باید از ظرفیت مدیریت مصرف استفاده کنیم.

آیت‌الله نورمفیدی با تاکید بر این که صرفه‌جویی باید از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی آغاز شود، گفت: مسئولان و مجموعه‌های دولتی در رعایت الگوی مصرف باید پیشگام باشند تا مردم نیز به این توصیه‌ها عمل کنند.

امام جمعه گرگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واقعه پنج آذر گرگان افزود: پنجم آذر به دلیل این حرکت تاریخی و فداکاری مردم، به عنوان روز گرگان نیز شناخته می‌شود و باید یاد و نام شهدای آن همواره زنده نگه داشته شود.