باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سرتیپ پاسدار یدالله بوعلی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با تشریح دستاورد‌ها و اقدامات گسترده سپاه و بسیج در استان فارس، اظهار کرد: تفکر و ساختار بسیج از روز نخست تاکنون هرگز به میدان رزم نظامی محدود نبوده و این نهاد مردمی همگام با تحولات جامعه، در تمامی عرصه‌هایی که کشور به خدمت، سازندگی و پشتیبانی نیاز داشته، با تمام ظرفیت وارد میدان شده است.

پیشگامی فارس در آسفالت راه‌های روستایی و مناطق محروم

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به کارنامه درخشان این نهاد در حوزه عمران روستایی و توسعه زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار گفت: در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون مترمربع از راه‌های روستایی، مسیر‌های بین‌مزارع و دسترسی به گلزار‌های شهدا در کشور آسفالت و بهسازی شد که استان فارس با اجرای بیش از ۳.۳ میلیون مترمربع، سهمیاب بیش از ۳۳ درصدی از کل عملیات عمرانی کشور را به خود اختصاص داد. این روند با اجرای ۲.۵ میلیون مترمربع آسفالت دیگر از سال گذشته تاکنون تداوم یافته است.

او همچنین به اقدامات چشمگیر در حوزه مدیریت منابع آب اشاره کرد و افزود: احداث و بهره‌برداری از ۲۰ سد خاکی در مناطق گوناگون استان از جمله خشت، فراشبند و فیروزآباد، اجرای طرح‌های آبخیزداری و همچنین بهینه‌سازی ۳۴۳ طرح آب کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲۳۶ میلیارد تومان، گامی بلند در راستای صیانت از خاک و مهار روان‌آب‌ها بوده است.

بوعلی گفت: در حوزه آبرسانی روستایی نیز با تلاش شبانه‌روزی جهادگران و همراهی دولت، از مجموع ۷۸۴ روستای هدف‌گذاری‌شده در فارس، تاکنون طرح آبرسانی به ۴۵۹ روستا با احداث بیش از ۴۸۰ کیلومتر خط انتقال و صرف اعتباری بالغ بر ۸۷۸ میلیارد تومان به سرانجام رسیده است.

ایجاد ۵۰۰ کارگاه اشتغال‌زایی و حمایت از معیشت نیازمندین

سردار بوعلی با تأکید بر اهتمام بسیج به مقوله اشتغال و توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار بیان کرد: بیش از ۵۰۰ کارگاه خرد، خانگی و کارگاهی در محلات محروم استان راه‌اندازی شده که برای افزون بر پنج هزار نفر فرصت شغلی پایدار فراهم کرده است.

او به پروژه‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی سپاه فجر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، مرمت و ساخت بیش از ۱۴۰۰ واحد مسکن محروم، مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم انجام شده و در کنار آن، تهیه و توزیع ۱۸۳۴ سری جهیزیه به همراه بیش از ۱۵ هزار بسته لوازم‌التحریر و جشن تکلیف میان خانواده‌های نیازمند صورت گرفته است.

گسترش زیرساخت‌های ورزشی و افتخارآفرینی باشگاه فجر سپاسی

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به توجه ویژه به حوزه ورزش و جوانان تصریح کرد: برای کشف و پرورش استعداد‌های ورزشی در سطح استان، بیش از ۱۱۰ پایگاه استعدادیابی تخصصی در رشته‌های گوناگون نظیر ورزش‌های رزمی و تیراندازی راه‌اندازی شده است.

او گفت: همچنین با ساخت افزون بر ۳۰۰ سالن سرپوشیده ورزشی، سرانه فضا به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار ارتقا یافته است. وی حضور پرقدرت باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی را نمادی از پویایی ورزش استان دانست و ابراز امیدواری کرد که این تیم نماینده شایسته‌ای برای شور و نشاط جوانان فارس باشد.

فعالیت بیش از ۲ هزار پایگاه و دارالقرآن در استان

سردار بوعلی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های فرهنگی و قرآنی بسیج پرداخت و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قرآنی همواره از اولویت‌های اصلی بوده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۶۰ دارالقرآن تخصصی و ۲ هزار پایگاه قرآنی در سراسر استان دایر شده و نزدیک به ۱۵ هزار نفر در این مراکز به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مشغول هستند.

امنیت پایدار و حضور آگاهانه مردم در خط مقدم دفاع از انقلاب

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به کارنامه درخشان بسیجیان در برقراری امنیت و دفاع از مرز‌های میهن اسلامی گفت: حضور فداکارانه نیرو‌های مردمی و بسیجی در کنار سایر نیرو‌های مسلح (ارتش، سپاه و فراجا) در خط مقدم جبهه‌ها و مرزها، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و اجازه نداده است استکبار جهانی به اهداف شوم خود دست یابد.

او در پایان با اشاره به حضور پرشور، مداوم و بصیرانه مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد: استمرار حضور آگاهانه ملت بزرگ ایران در خیابان‌ها و میدان‌های دفاع از ارزش‌ها، پاسخی کوبنده به توطئه‌های دشمنان است و ملت بصیر ایران اسلامی با این ایستادگی، آرزوی دیرینه بدخواهان برای براندازی و تجزیه کشور را برای همیشه باطل خواهد کرد.