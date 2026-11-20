باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی در نشست فرمانداران و مدیران فرهنگی استان با اشاره به تأکید رهبر شهید بر حفظ زبان و ادبیات کردی، صیانت از زبان، فرهنگ و هویت مردم استان را وظیفه‌ای فرهنگی و تاریخی دانست.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب در چندین سخنرانی به صراحت از جایگاه فرهنگ و زبان کردی سخن گفته‌اند یکی از مهمتربن و مستندترین جملات ایشان در سفر تاریخی معظم له به استان کردستان در اردیبهست ۱۳۸۸ بیان شده است که فرمودند زبان کردی ثروت ملی است.

استاندار کردستان گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین در این سفر بر حفظ زبان کردی و دیگر زبان‌های کشور تاکید داشتند لذا در همین راستا توجه به زبان کردی و حفظ هویت فرهنگی منطقه ضروری است.

وی اظهار کرد: نام روستا‌ها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم هر منطقه است و نمی‌توان نسبت به اسامی نامناسب یا ترجمه‌های اشتباه و غیرمرتبطی که طی چندین دهه برای برخی مناطق به کار رفته است، بی‌تفاوت بود.

وی افزود: فرمانداران باید با تشکیل کمیته‌ای پنج‌نفره و با حضور استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی مرتبط، نام روستا‌های فاقد معنا، نامناسب یا روستا‌هایی را که مردم خواهان تغییر نام آنها هستند، با بررسی دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب ارزیابی کنند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: نتایج بررسی این کمیته‌ها پس از جمع‌بندی به مدیریت استان اعلام می‌شود تا برای طی مراحل قانونی به حوزه تقسیمات کشوری ارسال شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به روستای «مامیزک» از توابع شهرستان کامیاران به‌عنوان نمونه‌ای از این موضوع، گفت: نام این روستا به‌اشتباه به «محمودگزک» تغییر یافته که هیچ تناسبی با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه ندارد؛ بنابراین باید این اشتباه در اسرع وقت اصلاح و تابلوی روستا با نام اصلی «مامیزک» نصب شود.

وی افزود: همان‌گونه که این اقدام طی ۲ سال اخیر در ۲ شهرستان استان آغاز شده است، سایر شهرستان‌ها نیز می‌توانند معادل کردی نام محلات و مکان‌ها را در کنار زبان فارسی روی تابلو‌ها درج کنند.

استاندار کردستان با اشاره به تنوع گویش‌های محلی در مناطقی همچون هورامان و بیجار گروس، گفت: در مناطقی که مردم به گویش‌های خاص خود تکلم می‌کنند نیز می‌توان با درخواست اهالی، نام مکان‌ها را به همان گویش محلی و در کنار زبان فارسی روی تابلو‌ها درج کرد.

زره‌تن لهونی تأکید کرد: نام روستا‌ها بخشی از هویت مردم و میراث فرهنگی مناطق مختلف است و اگر امروز برای حفظ و صیانت از این هویت اقدام نکنیم، در برابر نسل‌های آینده و تاریخ مسئول خواهیم بود.

منبع:استانداری