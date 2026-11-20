باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج اظهار کرد : بسیج قلب تپنده جهان اسلام و ملت ایران است .

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب نهاد بسیج را راه اندازی کرد، گفت: رهبر کبیر انقلاب خود نیز بسیجی بود و به بسیجی بودن افتخار می کرد.

وی تصریح کرد : این ایام بر همه اقتدار آفرینان نیروهای بسیج در اقشار مختلف این نهاد مبارک و فرخنده.

آیت الله فلاحتی اذعان کرد : بسیجی زندگی کردن، بسیجی ماندن و بسیجی از دنیا رفتن افتخار است، شهدای ما همه بسیجی بودند و در این راه به درجه شهادت نائل آمدند.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود : دشمنان انقلاب و نظام بر آن بودند تا با راه اندازی جنگ تحمیلی و جنگ ترکیبی و شناختی می توانند سبب فرو پاشی نظام شوند اما با وحدت ، اتحاد ، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به توطئه های شومشان دست یافتند.

وی به حضور ملت ایران در اجتماعات شبانه اشاره و اظهار کرد : ملت ایران با قدرت بیش از ۸ ماه در میدان و در اجتماعات شبانه ایستادند ، امروز قدرت ایران الگوی دیگر کشورهای آزاده جهان شده است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود همه کالاهای اساسی در بازار موجود است و کمبودی نداریم، اذعان کرد : از مسئولان مربوطه خواستار نظارت بیشتر بر بازار هستیم ؛ متاسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت های کالاهای ضروری در جامعه هستیم مردم با این تورم بالا قدرت خرید ندارند لذا وظیفه مسئولان است که نظارت ویژه بر بازار داشته باشند.



وی با تاکید بر اینکه با احتکار کنندگان و گران فروشان در بازار برخورد جدی شود ، گفت : این افراد در جامعه شناسایی و به عموم مردم معرفی شوند.