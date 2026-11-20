باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، آیین بدرقه ۲۴۰ دانش‌آموز دختر شهرستان کهگیلویه برای حضور در اردوی فرهنگی و تربیتی راهیان نور جنوب، با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

این اردوی معنوی با هدف آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهدا، جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و تبیین ارزش‌های والای ایثار و مقاومت برنامه‌ریزی شده است.

دانش‌آموزان در این سفر فرهنگی و تربیتی، ضمن بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور، با بخشی از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس آشنا می‌شوند و فرصت می‌یابند تا با فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری و آرمان‌های شهدا ارتباطی عمیق‌تر برقرار کنند.

ترویج فرهنگ مقاومت، تقویت هویت ملی و دینی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردو به شمار می‌رود.