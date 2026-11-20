باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی -ریحان امیدی‌راد اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز جمعه ۲۹ آبان، رشد ابر و وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در بخش‌هایی از نیمه غربی کردستان احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

وی افزود: در روز‌های شنبه و یکشنبه، شرایط جوی استان پایدار خواهد بود و پدیده قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: روز دوشنبه با عبور موجی از سطح استان، بارش‌های پراکنده در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

امیدی‌راد با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: دمای هوا طی سه روز آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.