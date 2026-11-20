باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تسلیت درگذشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، به جایگاه علمی و معنوی این مرجع عالیقدر اشاره کرد و گفت: ایشان از چهره‌های برجسته فقاهت و مرجعیت جهان تشیع بود و خدمات ارزشمندی به حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی ارائه کرد.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات آن مرحوم بر حفظ نظام اسلامی تصریح کرد: آیت‌الله وحید خراسانی بار‌ها بر ضرورت حفظ نظام اسلامی تأکید داشت و همواره در کنار نظام و رهبری بود و در دوران دفاع مقدس نیز شمع محفل رزمندگان اسلام بود.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: رحلت این مرجع عالیقدر، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع است و باید میراث علمی و معنوی ایشان برای نسل‌های آینده حفظ و تبیین شود.

سالروز وفات‌ام‌البنین، یادآور ایثار مادران شهداست

وی با اشاره به فرارسیدن سیزدهم جمادی‌الثانی، سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مادر حضرت ابوالفضل العباس (ع) اظهار داشت: این مناسبت، یادآور مقام والای مادران و همسران شهداست.

وی در ادامه با تجلیل از جایگاه حضرت‌ام‌البنین (س) تصریح کرد: آن حضرت با تربیت فرزندانی، چون حضرت ابوالفضل العباس (ع) و تقدیم آنان در راه اسلام، الگویی ماندگار از ایثار و فداکاری برای همه مادران و زنان مسلمان است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: مادران و همسران شهدا با تأسی به سیره حضرت‌ام‌البنین (س)، فرزندان خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب تربیت کردند و امروز باید مقام والای آنان گرامی داشته شود و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده منتقل گردد.

تکریم مادران و همسران شهدا، وظیفه‌ای همگانی است

امام جمعه قم، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه سیزدهم جمادی‌الثانی، سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا نام‌گذاری شده است، اظهار داشت: تکریم این بانوان، وظیفه‌ای همگانی است.

وی در ادامه با تأکید بر پاسداشت صبر و ایثار مادران و همسران شهدا تصریح کرد: این بانوان با الگوگیری از حضرت‌ام‌البنین (س)، فرزندان و همسران خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم کردند و صبر و استقامت آنان، الگویی برای همه جامعه است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و آحاد جامعه باید در تکریم مادران و همسران شهدا کوشا باشند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرهنگ ایثار و فداکاری را در جامعه زنده نگه دارند و به نسل‌های آینده منتقل کنند.

بسیج، نماد حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف کشور است

وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ اظهار داشت: بسیج، نماد حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف کشور است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه فراتر از تشکیلاتی بسیج تصریح کرد: بسیج فراتر از یک تشکیلات، یک فرهنگ اجتماعی است که خدمت به مردم، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و آمادگی برای مشارکت در حل مسائل جامعه، از مؤلفه‌های این فرهنگ است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیجی، الگویی برای مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی است و باید این فرهنگ در جامعه تقویت و به نسل‌های جوان منتقل شود.

بسیج، سرمایه اجتماعی نظام است

امام جمعه قم، در ادامه با بیان اینکه بسیج از دل یک ضرورت تاریخی و اجتماعی شکل گرفت، اظهار داشت: بسیجیان در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری در پیروزی‌های کشور داشتند و ارتش و سپاه نیز با پشتوانه این نیروی عظیم مردمی توانستند به موفقیت‌های بزرگی دست یابند.

وی در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: بسیج در عرصه‌هایی همچون جهاد سازندگی و مقابله با بحران‌های کشور نیز حضوری فعال و تأثیرگذار داشته است و همواره در کنار مردم و نظام بوده است. پ

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: بسیج امروز تجلی سرمایه اجتماعی و نیرویی مردمی در خدمت رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران است و این سرمایه عظیم مردمی، پشتوانه مهمی برای پیشرفت و اقتدار کشور است.

تأکید بر تقویت فرهنگ بسیجی در جامعه

امام جمعه قم، با تأکید بر اینکه بسیج فراتر از یک تشکیلات و سازمان، یک فرهنگ اجتماعی است، اظهار داشت: این فرهنگ، ریشه در ارزش‌های اسلامی و انقلابی دارد و می‌تواند الگویی برای مشارکت آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف باشد.

وی در ادامه با برشمردن مؤلفه‌های اصلی این فرهنگ تصریح کرد: احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور، آمادگی برای مشارکت در حل مسائل جامعه و ترجیح منافع عمومی بر ملاحظات فردی، سه مؤلفه اصلی فرهنگ بسیجی است که باید در جامعه تقویت شود.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: ترویج این فرهنگ در میان نسل‌های جوان، می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال و مسئولانه آنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شود و به پیشرفت و آبادانی کشور کمک کند.

آمادگی بسیجیان برای مشارکت در حل مسائل کشور

وی با اشاره به حضور مستمر مردم و بسیجیان در میدان‌ها و خیابان‌ها برای حفظ نظام و مقابله با دشمن اظهار داشت: این حضور، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی و آمادگی آنان برای دفاع از ارزش‌های انقلاب است.

وی در ادامه با تأکید بر آمادگی بسیجیان برای مشارکت در حل مسائل کشور تصریح کرد: بسیجیان همواره آماده مشارکت در حل مسائل کشور در عرصه‌های مختلف هستند و این ظرفیت ارزشمند مردمی می‌تواند در پیشرفت و آبادانی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: دولت نیز باید از این ظرفیت ارزشمند مردمی استفاده کند و زمینه‌های لازم را برای مشارکت فعال بسیجیان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم سازد تا از توانمندی‌های آنان در مسیر خدمت به مردم و توسعه کشور بهره‌برداری شود.