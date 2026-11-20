باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که روسیه درخواست رسمی خود را برای میزبانی نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در سال ۲۰۳۵ ارائه کرده است.

پسکوف در یک نشست خبری گفت که محل دقیق برگزاری و تاریخ‌های پیشنهادی در این درخواست هنوز مشخص نشده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ویتنام در سال ۲۰۲۷، مکزیک در سال ۲۰۲۸، سنگاپور در سال ۲۰۳۰، ژاپن در سال ۲۰۳۱، شیلی در سال ۲۰۳۲، پاپوا گینه نو در سال ۲۰۳۳ و پرو در سال ۲۰۳۴ میزبان نشست‌های آینده اپک خواهند بود.

میزبان نشست سال ۲۰۲۹ هنوز تعیین نشده است.

منبع: تاس