باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان و با حضور جناب سرهنگ سیفی فرمانده سپاه ناحیه هریس، بسیجیان دلاور و جمعی از مسئولان و اهالی ولایتمدار ومتدین این شهرستان و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس برگزارشد.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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