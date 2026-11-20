باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجلیل از مجاهدت‌های بسیجیان، بسیج را تجلی ایمان، بصیرت و اراده استوار ملت ایران دانست و با اشاره به روایت اقتدار و مقاومت در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، بر نقش بی‌بدیل فرهنگ بسیجی در صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی تأکید کرد.

متن پیام نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به این شرح است: بسیج، جلوه‌ای درخشان از ایمان آگاهانه، اراده استوار و حضور مسئولانه ملتی است که عزت، استقلال و سربلندی خویش را در پرتو توکل به خداوند متعال، بصیرت، مجاهدت و پایمردی در مسیر حق معنا می‌کند. این شجره طیبه که به تدبیر حکیمانه و دوراندیشی امام راحل عظیم‌الشأن (ره) بنیان نهاده شد و در پرتو رهنمود‌ها و هدایت‌های حکیمانه قائد شهید امت، بالنده‌تر و استوارتر گردید، امروز به یکی از ارکان مستحکم هویت انقلابی و سرمایه‌های راهبردی نظام اسلامی تبدیل شده است؛ نهادی برخاسته از متن مردم، ریشه‌دار در ایمان و معرفت و برخوردار از ظرفیتی بی‌بدیل برای پاسداری از استقلال، صیانت از امنیت و نقش‌آفرینی در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی.

هفته بسیج، فرصتی مغتنم برای بازخوانی مکتبی است که در آن، جهاد تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود؛ بلکه هر عرصه‌ای که نیازمند اخلاص، فداکاری، خدمت، آگاهی و پاسداری از ارزش‌های الهی و ملی باشد، میدان حضور بسیجی است. بسیج، منطق پیوند ایمان و عمل، معنویت و عقلانیت، آرمان‌خواهی و مسئولیت‌پذیری و نماد مردمی بودن قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی گواه آن است که هرگاه دشمنان این سرزمین در برابر اراده ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند، بسیج با تکیه بر ایمان، ابتکار، شجاعت و روحیه شهادت‌طلبی، معادلات آنان را برهم زده است. از حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس تا ایستادگی مقتدرانه در برابر جنگ تحمیلی دوم و سوم، آنچه در حافظه تاریخی این ملت ماندگار شده، روایت شکست‌ناپذیری اراده ملتی است که امنیت، استقلال و عزت خویش را با هیچ بهایی معامله نمی‌کند.

در روایت اقتدار و مقاومت ملت ایران، جنگ تحمیلی اخیر، جلوه‌های دیگری از حقیقتی بنیادین را آشکار ساخت؛ اینکه قدرت ایران اسلامی صرفاً در تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ریشه در عمق راهبردی ملت، سرمایه اجتماعی انقلاب، انسجام ملی، ایمان دینی، روحیه خودباوری و آمادگی فرزندان این سرزمین برای دفاع از آرمان‌ها و منافع ملی دارد. این تجربه‌های تاریخی بار دیگر نشان داد که ملت ایران در برابر تهدید، تحمیل و تجاوز، نه دچار هراس و انفعال می‌شود و نه از مسیر عزت و استقلال خویش عقب می‌نشیند؛ بلکه با هوشیاری، وحدت و مقاومت، تهدید‌ها را به فرصت‌های تازه‌ای برای ظهور اقتدار ملی تبدیل می‌کند.

بی‌تردید، بسیج در این منظومه پرافتخار، تنها یک نیروی سازمان‌یافته نیست؛ بلکه یک فرهنگ، یک اندیشه و یک الگوی تمدنی است؛ فرهنگی که در آن، جوان مومن و متخصص، دانشمند مجاهد، کارگر پرتلاش، معلم متعهد، امدادگر فداکار و آحاد مردم در هر جایگاه و مسئولیتی، می‌توانند پرچمدار خدمت و پیشرفت باشند. بسیج، همان نیرویی است که در میدان دفاع از وطن، در عرصه مقابله با جنگ ترکیبی و جنگ شناختی، در سنگر جهاد تبیین و در مسیر رفع محرومیت و اعتلای کشور، با بصیرت و مسئولیت‌شناسی حضور می‌یابد.

امروز بیش از هر زمان، پاسداشت فرهنگ بسیجی در گرو تعمیق وحدت ملی، تقویت امید اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی، مقابله هوشمندانه با عملیات روانی دشمن و تبیین حقیقت دستاورد‌ها و توانمندی‌های ملت ایران است. در چنین شرایطی، رسالت همه نهاد‌های فرهنگی و تبلیغی، به‌ویژه در عرصه تبیین و آگاهی‌بخشی عمومی، آن است که با روایت درست و هنرمندانه حماسه‌های این ملت، اجازه ندهند حقیقت ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی در غبار تحریف و وارونه‌نمایی دشمنان پنهان بماند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج و ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه مجاهدان و مدافعان عزت و امنیت میهن اسلامی، امام مجاهد شهید (رضوان الله تعالی علیه) از مجاهدت‌های خالصانه بسیجیان سلحشور و آحاد ملت بصیر و مقاوم ایران اسلامی تجلیل می‌کنم و بر این باورم که استمرار راه پرافتخار بسیج، در گرو حفظ روحیه اخلاص، ولایت‌مداری، وحدت، دشمن‌شناسی، خدمت بی‌منت و حضور آگاهانه در همه عرصه‌های نیازمند مجاهدت است.

امید است در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، رهنمود‌های حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت بلند ملت بزرگ ایران، فرهنگ بسیجی همچنان چراغ راه عزت، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی باشد و این شجره طیبه، در مسیر تحقق ایران هرچه قویتر و تمدن نوین اسلامی، پربارتر و بالنده‌تر از همیشه به ثمر نشیند.

منبع: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی