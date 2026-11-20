باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر جمعه ۲۹ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نوشت: «در سفر اخیر به پاکستان، ضمن شرکت در سی‌امین اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، فرصت دیدار و گفت‌و‌گو با وزیر امور خارجه، نخست‌وزیر و فرمانده ارتش این کشور فراهم شد.»

عراقچی تاکید کرد: «در این دیدارها، طیفی از موضوعات مهم در روابط دوجانبه، راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ضرورت تقویت هماهنگی‌ها برای صیانت از صلح و ثبات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.»

وی نوشت: «نقش‌آفرینی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به‌عنوان بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور‌های منطقه، توسعه پیوند‌های اقتصادی و تجاری و تقویت همکاری‌های چندجانبه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.»

وزیر امور خارجه تصریح کرد: «باور داریم که چندجانبه‌گرایی، گفت‌و‌گو و اتکا به ظرفیت‌های درون‌منطقه‌ای، مسیر مؤثری برای تحقق منافع مشترک، تقویت ثبات و ساختن آینده‌ای مبتنی بر توسعه و رفاه ملت‌های منطقه است.»

عراقچی در پایان تاکید کرد: «تقویت روابط با همسایگان، نه‌فقط یک اولویت دیپلماتیک، بلکه ضرورتی راهبردی برای ساختن منطقه‌ای امن‌تر، باثبات‌تر و برخوردار از فرصت‌های بیشتر برای توسعه و پیشرفت است.»