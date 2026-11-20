باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا امروز جمعه ۲۹ آبان در شهر نیون سوئیس برگزار شد و هشت تیم راه یافته به این مرحله حریفانشان را شناختند.

براساس قرعه‌کشی صورت گرفته برنامه دیدار‌ها به شرح زیر است:

اسپانیا - فرانسه

نروژ - انگلیس

هلند - پرتغال

بلژیک - آلمان

دیدار‌های این مرحله فروردین سال آینده به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

همچنین در پلی‌آف لیگ‌های A و B، ولز - اسلوونی، جمهوری ایرلند - کرواسی، بوسنی و هرزگوین - دانمارک و مجارستان - صربستان باهم روبه‌رو خواهند شد. این مسابقات نیز در ماه فروردین برگزار می‌شوند.