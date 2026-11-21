باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سهیل معمارباشی، معاون حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با اشاره به عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: این شرکت خودروهای مذکور را با ترتیباتی خاص عرضه کرده و مستند خود برای این اقدام را مصوبه‌ای عنوان کرده است که بر اساس آن، درخواست تهاتر بخشی از مطالبات قطعه‌سازان با خودرو را در کمیته خودرو مطرح کرده بود.

وی افزود: درخواست ایران‌خودرو برای انجام تهاتر با مطالبات قطعه‌سازان در کمیته خودرو به این شکل مورد موافقت قرار نگرفت و این کمیته هیچ‌گاه مجوز عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار یا خارج از ضوابط و ترتیبات تعیین‌شده برای عرضه و تقاضای خودرو را صادر نکرده است.

معمارباشی تأکید کرد: کمیته خودرو مجوزی برای عرضه خودرو با چنین سازوکاری صادر نکرده و رعایت ضوابط مربوط به نحوه عرضه خودرو و مدیریت تقاضا همچنان ضروری است.