باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان «دیدار» در شهرستان ساری، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مدیرکل بهزیستی مازندران افتتاح شد.

سونامی سالمندی در راه است؛ ۳۱ درصد ایرانیان تا ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند

سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان سخنانی در آیین افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان «دیدار» با هشدار درباره سونامی سالمندی، گفت: در سال ۱۴۱۵ تعداد سالمندان از کودکان پیشی می‌گیرد و تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد شد، هم‌اکنون ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در کشور زندگی می‌کنند که ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.

در آئین افتتاحیه مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار ساری (هشتصد و یکمین مرکز سالمندان در کشور) واقع در خیابان خیام حضور یافت.

وی با هشدار درباره روند سریع سالمندی جمعیت کشور اظهار کرد: ما با پدیده‌ای به نام سونامی سالمندی مواجه هستیم که سرعت بالایی دارد. در سال ۱۴۱۵ تعداد سالمندان بر تعداد کودکان فزونی پیدا می‌کند و در سال ۱۴۲۲ تعداد سالمندان از جوانان پیشی می‌گیرد؛ یعنی بسته شدن پنجره جمعیت که اتفاق بزرگی است و کمتر از دو دهه دیگر رخ می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: در سال ۱۴۳۰ یعنی حدود ۳۱ درصد جمعیت ما سالمند خواهد شد. الان ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند است که البته استان‌های مازندران و گیلان در رأس هشت استان سالمند کشور قرار دارند؛ بنابراین الان مشکل حادی نداریم و جامعه هنوز به طور کامل وارد دوران سالمندی نشده، اما در حال ورود به این مرحله هستیم و جزو پنج کشور دنیا در بحث سالمندی خواهیم بود.

حسینی با تأکید بر اینکه سالمندی از نشانه‌های سلامت جامعه است، تصریح کرد: این سالمندی می‌تواند پرمخاطره باشد. الان ۱۰ درصد جمعیت سالمندان کشور با یک بیماری خاص و ۶۰ درصدشان با یک بیماری مزمن درگیر هستند.

وی از معرفی ۱۹ شهر کشور از جمله ساری به عنوان "شهر دوستدار سالمند" خبر داد و گفت: این اقدام برای آماده‌سازی جامعه برای دوران سالمندی انجام شده است. ما در حال آماده‌سازی لایحه قانون سالمندی هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس در تصویب آن کمک کنند. شهر سالمند باید پارک سالمندان و تجهیزات مناسب داشته باشد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به شناسایی ۵۱ هزار زن سالمند تنها در کشور اظهار کرد: برای این افراد خدمات ویژه تعریف کرده‌ایم. متأسفانه روانشناسی که به سالمندان خدمات تخصصی بدهد نداریم و تنها ۲۷ متخصص رفتار با سالمندان در کشور فعال است. ۳ هزار و ۵۰۰ مرکز مشاوره و همین تعداد مشاور مخصوص سالمندی تربیت کرده‌ایم. مراکز مراقبت از سالمندی نداشتیم که الان مجوز مراقبت از سالمندان را گرفته‌ایم و می‌توانیم به گروه‌ها مجوز بدهیم.

حسینی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در کشور داریم که ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، گفت: دهکده سالمندی در چین را به من نشان دادند؛ ما در ۱۳ شهر این دهکده را می‌سازیم که ساری در اولویت‌دارترین آنهاست. باید زمینشان را آماده کنید و مجوز‌ها را ما بدهیم.

وی روزانه‌سازی و کوچک‌سازی مراکز سالمندی را از دیگر اقدامات سازمان بهزیستی عنوان کرد و افزود: خوشحالیم که امروز خانم خلیل‌پور با درک درست، روزانه‌سازی و کوچک‌سازی را در این مرکز سالمندان پیاده کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش حق پرستاری خانواده‌محور گفت: ما حق پرستاری خانواده‌محور را در اوج جنگ ۱۰۰ درصد افزایش دادیم؛ یعنی سالانه باید ۴۵۰ میلیارد تومان بیشتر به این استان تخصیص بدهیم و این کار را کردیم. حتماً تبدیل وضعیت و تخصیص یارانه مرکز سالمندان دیار انجام خواهد شد. شما هم می‌توانید سایر آیتم‌ها همچون ویزیت در منزل را به سالمندان ارائه بدهید.

مازندران دومین استان سالمند کشور

رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، با اشاره به اینکه مازندران دومین استان سالمند کشور است و نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، گفت: توسعه مراکز سالمندی و افزایش خدمات در منزل در دستور کار قرار دارد و افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار ساری را باید گامی در جهت تحقق این اهداف دانست.

مدیرکل بهزیستی مازندران در این مراسم با تقدیر از حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در دیار علویان اظهار کرد: بهزیستی امروز در راستای حفظ استقلال، کرامت و سلامت سالمندان تلاش می‌کند. سالمندی پایان کار نیست، بلکه مرحله ارزشمندی از زندگی همه انسان‌هاست که نیاز به آرامش دارند. سالمندان سرمایه‌های انسانی هستند که امروز جامعه به تجربه آنان نیاز دارد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان بهزیستی تصریح کرد: نگاه از مرکز‌محوری به خانواده‌محوری و مشارکت‌محوری تغییر پیدا کرده است. امروز با مسئولیت‌پذیری، شکاف بین نسلی از بین رفته و شاهد راهبرد کشور با نگاه حمایتی هستیم. نگاه راهبردی سازمان از الگوی سنتی به سمت الگوی نوین جامعه پیش می‌رود.

رحمانی با تأکید بر نگاه ویژه رئیس سازمان بهزیستی به کیفیت خدمات، رعایت حقوق سالمندان و حفظ شأن و کرامت این عزیزان خاطرنشان کرد: در بهزیستی تلاش کردیم با کمک مسئولان اجرایی، بحث سلامت اجتماعی و محله‌محوری را در کنار فرمانداران به خوبی پیش ببریم.

وفاق و همدلی، مهم‌ترین سرمایه امروز

مدیرکل بهزیستی مازندران اظهار کرد: اعتقاد داریم یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امروز ما، وفاق، همدلی و منسجم بودن میان مسئولان و نمایندگان مجلس، به ویژه با فرمانداران است. با ظرفیت مجلس، حمایت دولت، همراهی سازمان بهزیستی کشور و مشارکت مردم توانستیم نتیجه خوبی در بحث محله‌محوری کسب کنیم.

وی افزود: در ۱۱۱ محله استان شناسنامه محلات را مشخص کردیم و با هم‌افزایی با سپاه، ۲۲۰ محله را مورد همدلی و وفاق قرار دادیم. امیدواریم در بحث مراکز روزانه و اوتیسم نیز بتوانیم مراکز اقامتی موقت اوتیسم را افتتاح کنیم.

رحمانی تأکید کرد: این افتتاحیه پایان مسیر ما نیست، بلکه مسیری برای توسعه و موفقیت است. وفاق و همدلی مسئولان زمانی خود را نشان می‌دهد که از تصمیمات عبور کرده و عمل‌گرایی را در زندگی مردم در راستای تحقق جامعه‌ای سالم لمس کنیم.

راه‌اندازی دهکده سلامت سالمندان و مرکز اوتیسم در مازندران

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی هم در آئین افتتاحیه مرکز روزانه توانبخشی آموزشی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی دهکده سلامت سالمندان در جنگل ۶۰ هکتاری جنوب ساری و پیگیری ایجاد مرکز موقت اقامتی اوتیسم، خواستار برنامه‌ریزی بهزیستی برای تمام خانواده‌ها و تقویت مشاوره‌های عملیاتی شد.

وی با اشاره به بحران جمعیتی استان‌های شمالی گفت: متأسفانه سه استان شمالی در رتبه‌های پایین رشد جمعیتی قرار دارند و وضعیت ازدواج کم و امید به رشد جمعیت نگران‌کننده است. نماینده ساری با تأکید بر بحث محله‌محوری و نمادسازی مباحث اجتماعی، ابراز امیدواری کرد که با تشویق به ازدواج، شاهد رشد جمعیت باشیم.

بابایی با اشاره به حمایت از مراکز سالمندی در کشور و استان، از توجه استاندار به مرکز سالمندی روزانه تقدیر کرد و سالمندان را انسان‌هایی شریف و دوست‌داشتنی توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه جامعه هدف بهزیستی فقط افراد معلول و کم‌توان ذهنی و جسمی نیست، گفت: بهزیستی باید برای هر خانواده برنامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دو درخواست اصلی خود را مطرح کردو گفت: راه‌اندازی دهکده سلامت سالمندان در جنگل ۶۰ هکتاری جنوب ساری با مدل آینده‌نگری، و پیگیری ایجاد مرکز موقت اقامتی اوتیسم در ساری با توجه به مظلومیت این قشر اهمیت دارد.