باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا بر سر جنگ علیه ایران و درخواست دونالد ترامپ برای اختصاص ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه اضافی به پنتاگون، تلاش‌ها برای توافق بر سر تأمین مالی دولت فدرال را با دشواری روبه‌رو کرده و احتمال تعطیلی دولت پیش از کریسمس را افزایش داده است.

به گزارش رویترز، بودجه فعلی دولت آمریکا ۱۱ دسامبر به پایان می‌رسد و قانون‌گذاران تنها سه هفته برای دستیابی به توافق فرصت دارند. تصویب بسته بودجه‌ای دوحزبی در سنا به ۶۰ رأی نیاز دارد، اما دموکرات‌ها درباره پیوند دادن تأمین مالی نهاد‌های دولتی به محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ در جنگ ایران اختلاف‌نظر دارند.

برخی دموکرات‌ها معتقدند نباید هزینه جنگ علیه ایران را تأمین کنند و افزایش قیمت انرژی نیز ضرورت اتخاذ موضعی جدی‌تر در برابر این جنگ را نشان می‌دهد. در مقابل، گروهی دیگر هشدار می‌دهند که تعطیلی دولت به جنگ پایان نمی‌دهد و به مردم آمریکا آسیب می‌زند.

همزمان، جمهوری‌خواهان نیز درباره نحوه تأمین بودجه دفاعی مورد درخواست ترامپ اختلاف دارند و نتوانسته‌اند بر سر استفاده از سازوکار حزبی برای تصویب آن به توافق برسند.

دو حزب امیدوارند پیش از آغاز دوره جدید کنگره، بخشی از لوایح بودجه سالانه را تصویب و برای سایر بخش‌ها از طرح موقت تأمین مالی استفاده کنند؛ با این حال، ادامه اختلافات می‌تواند دستیابی به توافق را دشوار سازد.

منبع: رویترز