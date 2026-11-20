باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب امروز جمعه ۲۹ آبان ماه در مراسم اختتامیه چهارمین کنگره پیشگامان رهایی گفت: پیش از آنکه وارد بحث شوم، فکر می‌کنم آنچه شما را خوشحال و به وجد می‌آورد، این است که سلام مقام معظم رهبری را به شما برادران و خواهران دانشجو ابلاغ کنیم.

وی با اشاره به پیوند دو مولفه پیشرفت و تعالی اظهار کرد: پیشرفت یعنی تهدیدزدایی و کارآمدسازی. شما ممکن است تهدیدزدایی کنید، اما کارآمد نباشید، پیشرفت ندارید. تهدیدزدایی به چه معناست؟ یعنی مقابله با همه تهدیدها؛ تهدید‌های نرم، سخت، نیمه‌سخت و هوشمند و راهیردی همه را در بر می‌گیرد و این موضوع یک فرایند دارد.

طائب تصریح کرد: کسانی که در رشته علوم سیاسی و حوزه‌های مرتبط تحصیل می‌کنند، می‌دانند که در گذشته، تهدیدات جهان به دو دسته نرم و سخت تقسیم می‌شدند؛ اما از اواخر قرن بیستم، تهدید‌های نیمه‌سخت نیز به این دسته‌بندی اضافه شد. مفهوم قدرت هوشمند در سال ۲۰۰۵ مطرح شد. در این چارچوب، چهار مؤلفه اجبار، اکرام، مجذوب‌سازی و شبکه‌سازی مطرح شد. در سال ۲۰۱۵ نیز در ادبیات امنیتی و سیاسی، مفهوم قدرت هیبریدی یا تهدید هیبریدی از سوی آمریکایی‌ها در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد.

وی عنوان داشت: فرض کنید در برابر همه تهدید‌ها ایستاده‌ایم، اما کارآمد نشده‌ایم. در این شرایط، حرکت و اتفاق مؤثری رخ نداده است. اما کارآمدی به چه معناست؟ کارآمدی یعنی مدل حکمرانی به‌گونه‌ای باشد که هدف‌گذاری در آن قوی و راهبردنویسی دقیق شود، ظرفیت‌ها به‌خوبی شناخته شوند و این ظرفیت‌ها به یکدیگر پیوند بخورند.

وی ادامه داد: باید مسائل را به‌درستی بشناسیم و دال گفتمانی را خودمان تعیین کنیم. زمانی شما مسئله‌یابی می‌کنید و زمانی مسئله‌سازی؛ هر زمان که بخواهید ببینید قدرت پیش رفته است یا نه، باید از مرحله مسئله‌یابی به مرحله مسئله‌سازی برسید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تاکیدات رهبر شهید و رهبر انقلاب اسلامی بر جوانان گفت: اگر از درون دچار مشکل شویم دشمن امیدوار می‌شود و به دنبال ایجاد دافعه خواهد بود. در چنین شرایطی، این تصور شکل می‌گیرد که روند‌ها در حال منفی شدن است، خشم در حال افزایش است و نارضایتی نیز روند صعودی دارد.

حجت الاسلام طائب با تبیین شکل گیری سرمایه اجتماعی و تعریف آن گفت: شاخص‌های سرمایه اجتماعی عبارت از امید، اعتماد، کارآمدی، امنیت و رضایت هستند و چند شاخص را اندازه‌گیری می‌کنند و در نهایت، درباره وضعیت سرمایه اجتماعی اظهارنظر می‌کنند.

وی یادآور شد: تلاش دشمن این است که امید را به ناامیدی، اعتماد را به بی‌اعتمادی، رضایت را به نارضایتی، امنیت را به ناامنی و کارآمدی را به ناکارآمدی تبدیل کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امنیت هم شامل امنیت ذهنی است و هم امنیت عینی، گفت: دشمن تنها به حرف زدن اکتفا نمی‌کند، بلکه اقدام می‌کند و به دنبال فسادسازی و فسادنمایی می‌رود. خودتان را مسئول و حکمران بدانید. اگر این حرکت را انجام دهید، آینده کشور را تنظیم و تضمین خواهید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین طائب در ادامه شناخت علادق افراد و برنامه ریزی متناسب با آن را اولین گام دانست و گفت: باید افراد را در برنامه‌های مختلف مشارکت دهیم و با آنها ارتباط بگیریم. نباید بنشینیم تا آنها به سراغ ما بیایند؛ بلکه باید آموزش تعامل و ارتباط‌گیری را برای بچه‌های خود در نظر بگیریم. ما باید برای برقراری ارتباط پیش‌قدم شویم و به‌سرعت وارد دوگانگی و تقابل نشویم.

وی با ذکر آیه‌ای از کلام الله مجید ادامه داد: خداوند می‌فرماید «ادْعُ إِلَیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ»؛ دعوت باید با حکمت باشد. در این آیه، ابتدا از جدال سخن گفته نشده است. نخستین گام، دعوا و تقابل نیست؛ بلکه باید زندگی و عاقبت‌به‌خیری را برای افراد تبیین کنیم. همه انسان‌ها به سمت کمال حرکت می‌کنند، اما گاهی کمال را اشتباه می‌گیرند. بنابراین، مسئله این نیست که ما بایستیم تا دیگران به سراغ ما بیایند؛ بلکه باید با آنها ارتباط بگیریم و در صورت نیاز، از جدال احسن استفاده کنیم. این، حداقل کاری است که باید انجام دهیم.

پس از مسئله‌یابی باید گام دوم شبکه‌سازی باشد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین شبکه‌سازی را گام دوم دانست و تصریح کرد: پس از مسئله‌یابی یک مسئول پایگاه باید مشخص کند که در چه شبکه‌هایی نقش دارد. برای مثال، اگر مسئله در حوزه بینشی، اعم از بینش سیاسی یا بینش دینی باشد، به شبکه تبیین نیاز دارد. بنابراین، باید برای ایجاد شبکه تبیین اقدام کنم و جهاد تبیین را راه‌اندازی کنم و در صورت نیاز، ظرفیت‌های بیرونی را نیز به مجموعه اضافه کنیم.

وی افزود: یک دانشجو می‌تواند برای دانش‌آموزان و پایگاه بسیج مردمی خودش، شبکه جهاد تبیین ایجاد کند. اگر مسئله من در حوزه دانش باشد و بخواهم سطح دانش را ارتقا دهم، باید متناسب با آن اقدام کنم. اگر مسئله من مهارت باشد.

طائب تاکید کرد: باید با سایر توانمندی‌های بسیج ارتباط برقرار کنم. برای مثال، اگر فردی بخواهد در حوزه هنر یا ادبیات مهارت کسب کند، باید از ظرفیت‌های مرتبط استفاده کند. سازمان‌ها، بنیاد روایت و شبکه‌های ما باید به سطحی از قدرت و توانمندی برسند که بتوانیم حرف اول را در این حوزه‌ها بزنیم.

منبع: ایرنا