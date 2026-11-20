باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و در جمع خبرنگاران درباره سازوکار فروش داخلی اوراق نفتی در بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار داشت: اوراق نفتی در سقف بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که بخشی از نفتی که ممکن است امکان صادرات آن فراهم نشود، پشتوانه فیزیکی این اوراق خواهد بود.

وی افزود: این اقدام بیشتر با هدف تسویه بخشی از مطالبات پیمانکارانی انجام می‌شود که از دولت بابت اجرای طرح‌های عمرانی طلبکار هستند. همچنین منابع حاصل از این سازوکار می‌تواند برای پیشبرد بخشی از طرح‌ها و فعالیت‌های جدید در حوزه عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

قاسمی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای نهایی‌کردن جزئیات این طرح گفت: روز گذشته نیز جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه برگزار شد و جزئیات اجرایی آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه آیا اجرای این طرح به پیمانکاران امکان ورود به حوزه فروش نفت را می‌دهد و ممکن است به روند صادرات و فروش نفت کشور آسیب وارد کند، توضیح داد: این اقدام با هماهنگی وزارت نفت انجام خواهد شد و موضوعاتی مانند صلاحیت‌سنجی و احراز اهلیت افراد و مجموعه‌های متقاضی از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: قرار نیست پیمانکاران به‌صورت مستقل وارد فرایند فروش نفت شوند؛ تمام مراحل این طرح در چارچوب آیین‌نامه مشخص و تحت کنترل و نظارت وزارت نفت انجام خواهد شد.

قاسمی همچنین درباره زمان‌بندی ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گفت: پیشنهاد‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی دریافت و جمع‌بندی شده است و امیدواریم لایحه بودجه طی حدود دو هفته آینده به دولت ارسال شود.

منبع: ایرنا